. Murat Yıldırım: Kızımız Miray dünyaya geldi

2016 yılında Faslı Imane Elbani ile nikâh masasına oturan Murat Yıldırım baba oldu. Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran oyuncu, eşinin karnı burnunda fotoğraflarını paylaştı.

Şimdilerde 'Teşkilat' dizisinde rol alan Murat Yıldırım ile eşi Imane Elbani, 2019 yılında bir bebeklerini dünyaya gelmeden kaybetmişti. Geçtiğimiz temmuz ayında çocuk heyecanı yaşadıkları öğrenilen ünlü çift, ilk bebeklerini kucaklarına aldı.Ünlü oyuncu, Instagram'da yayınladığı eşinin karnı burnunda fotoğrafların altına, "Hepinize çok teşekkür ederim. Çok uzun zamandır dua ettiniz, iyi dileklerde bulundunuz. Sonunda kızımız Miray dünyaya geldi. Çok mutluyuz" mesajını yazdı.