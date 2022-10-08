. Karsu Dönmez evleniyor!

Türk asıllı Hollandalı piyanist ve besteci Karsu Dönmez (32), nikah masasına oturuyor. Karsu, gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisi Mike Schrama'dan evlilik teklifi aldı. Uzun süredir aşk yaşadığı Mike Schrama ile çıktıkları Antakya tatili sırasında evlilik teklifi alan ve sevgilisine 'evet' yanıtını veren genç şarkıcı, o anlarını Instagram hesabından yayınladı.SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTIEvlilik yolunda ilk adımı atan çift, güzel haberi takipçileriyle paylaştı. Karsu, çekilen fotoğrafları 'I said. Yes' notuyla yayınladı. Karsu'nun paylaşımına ünlü dostları da tebrik mesajları yazdı.'TÜRKÇE'Yİ DAHA İYİ ÖĞRENİYORUM'Öte yandan Hollanda'da büyüyen Karsu Dönmez, daha önce verdiği bir röportajda 'Bundan 10 yıl önce burada olabileceğinizi tahmin ediyor muydunuz?' sorusuna şu yanıtı vermişti:Bana bundan 10 yıl önce bugünü sorsalar, geldiğim yeri asla tahmin edemezdim. Ama bugünlere gelmek için çok çalıştım ve beni ilk günden beri destekleyenler hala etrafımda. Türkçe'yi de daha iyi öğrenmeye gayret ediyorum.