Hande Erçel'in yeğeninden sevindiren haber!

Gamze-Hande Erçel kardeşler, önceki gün Etiler'de bir araya geldi. Yaklaşık iki saat mekanda kalan kardeşler, yemek sonrası kapıda objektiflere yansıdı. Ablasının kızı Aylin Mavi'nin yaşadığı sağlık sorunu sebebiyle zor günler geçiren ünlü oyuncu, basın mensuplarının soruları üzerine yeğeninin sağlık durumuna ilişkin ilk kez açıklama yaptı.

Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel, 2019'da Caner Yıldırım ile dünyaevine girdi, aynı yıl aralık ayında anne olma mululuğu yaşadı. Çiftin 2.5 yaşındaki kızları Aylin Mavi'nin, geçtiğimiz ay sağlık sorunları yaşadığı haberleri gündeme geldi. Son dönemde sosyal medyada aktif olmaması dikaktlerden kaçmayan Gamze Erçel, Instagram hesabından kızının sağlık durumuyla ilgili olarak şu mesajı paylaştı:



Bizi merak edenler; bizler iyiyiz ve iyi olmaya çalışıyoruz. İki hafta önce kızımız Mavi'yle ilgili bir tedavi sürecine başladık. Biz şokumuzu atlattık ve bunu kabullenip süreci en iyi geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Mavi de gayet iyi. Normalde böyle bir açıklamayı yapmak gibi bir niyetimiz yoktu. Önceden çekimleri yapılmış ve anlaşmamız olan içerikleri paylaşmak dışında pek aktif değildim zaten. Süreci de elimizden geldiğince gizli tutmaya, hatta aile büyüklerimize de 'Ufak bir sağlık sorunu yaşıyoruz' diyerek tamamlamaktı niyetimiz. Fakat çok az kişinin bilmesine rağmen bir şekilde bu konu birilerinin magazin malzemesi haline gelmiş oldu. Şu ana kadar hemen hepsi ricamız üzerine haberi kaldırdı. Haberi hiç paylaşmayıp hassasiyet gösteren diğer magazin sayfalarına ayrıca teşekkür ederim. Çünkü en başında dediğim gibi biz bu işi en sessiz, sakin bir şekilde atlatıp tekrar geri dönecektik. Maalesef ipin ucu kaçtı. Destekleriniz ve anlayışınız için teşekkürler.



Bu açıklama sonrası sosyal medyadan Aylin Mavi'ye ve anne-babasına destek mesajı yağdı. Erçel ve Yıldırım'ın takipçilerinin dışında Hande Erçel'in hayranlarını da Mavi'ye 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Gamze Erçel, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabının hikayeler bölümünden yeni bir paylaşım yaptı. Mavi'nin giydiği parlak taşlı ayakkabıları yayınlayan ünlü isim, bu fotoğrafa, "Anasının kızı" notunu yazdı. Paylaşım, kısa sürede büyük ilgi gördü. Son olarak Hande Erçel'den 2.5 yaşındaki yeğeninin sağlık durumu hakkında açıklama geldi. Ablası Gamze Erçel ile Etiler Da Mario’da yemek yiyen oyuncu, yaklaşık iki saat mekanda kalırken, yemek sonrası kapıda görüntülendi.



Aylin Mavi’nin sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren Gamze Erçel, basın mensuplarının soruları karşısında sessiz kalmayı tercih etti. Hande Erçel ise “İyi, daha da iyiyi gidiyor” ifadelerini kullandı.





