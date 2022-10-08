. Fettah Can'ın Kuruçeşme'de hayranlarıyla buluştu...
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Fettah Can'ın Kuruçeşme'de hayranlarıyla buluştu...

Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda ve Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi, dün akşam pop müziğin sevilen ismi Fettah Can'ı ağırladı. Hayranlarıyla bu sene Kuruçeşme’de ilk kez bir araya gelen ünlü sanatçı, eşsiz boğaz manzarasında unutulamayacak bir geceye imza attı.

Ekleme: 8.10.2022 - 00:54 Güncelleme: 8.10.2022 - 00:56 / Editör: Ozge Selin
Fettah Can, kendi yazdığı ve ünlü sanatçılar tarafından seslendirilen eserlerini bu kez Paraf Kuruçeşme Açıkhava dinleyicisi için söyledi. Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde müzikseverlerle ilk kez buluşmanın mutluluğunu yaşayan sanatçı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'GELENLER 'NE GÜZEL BİR AKŞAMDI' DİYECEKLER'

Ünlü şarkıcı, “Kuruçeşme Sahnesi'ne yıllar önce eşlik ettiğim arkadaşlarımla birlikte çıkmıştım. Ama benim ilk konserim ve çok güzel bir akşam. Bugün bizi soğuk havaya rağmen yalnız bırakmadılar. Gelenlerin çok mutlu olduğu ve evlerine döndüklerinde 'Ne güzel bir akşamdı' diyecekleri bir gece olacak” sözleriyle duygularını paylaştı.

Fettah Can'ın Kuruçeşme'de hayranlarıyla buluştu...

KARIŞIK KASET TADINDA KONSER

Söz ve besteleriyle müzik dünyasına uzun yıllar unutulamayacak sayısız hit parçalar kazandıran Fettah Can, ‘Sen En Çok Aşksın' şarkısıyla dinleyicilerini selamladı. Parçalarıyla duygulara tercüman olan sanatçı; ‘Boş Bardak', ‘Mandalinalar', ‘Bu Aşkın Katili Sensin' gibi kendi şarkılarının dışında farklı parçalarla oluşturduğu geniş repertuvarıyla dinleyicilere doyumsuz bir müzik şöleni yaşattı.

Fettah Can'ın Kuruçeşme'de hayranlarıyla buluştu...

DUYGUSAL ANLAR

Hareketli parçalarıyla sevenlerini coşturan pop müziğin sevilen ismi, konserde zaman zaman duygusal anlar da yaşattı. Boğaz'a karşı gitarıyla şarkılar söyleyen ve kendine has üslubuyla beğeni toplayan Fettah Can, sahne performansı ve neşeli tavırlarıyla izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

'BURADAN İNANILMAZ GÖZÜKÜYORSUNUZ'

Sevenlerini kırmayarak istek parçalarını da seslendiren Fettah Can'a, tüm seyirciler hep bir ağızdan eşlik etti. Müzikseverlere teşekkür eden pop müziğin başarılı ismi, “Harikasınız, buradan inanılmaz gözüküyorsunuz!” diyerek mutluluğunu dile getirdi. Fettah Can, 2.5 saat süren performansıyla unutulmaz konserlerinden birine daha Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde imza attı.
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