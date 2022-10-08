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Beyaz Gazete
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Demet Özdemir'den flaş açıklama...

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaklaşık iki yıllık birlikteliğini 28 Ağustos tarihinde evlilikle taçlandıran Demet Özdemir, son günlerde dijital platformda yayınlanan yeni projesi ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Bir süre dinlenip, evle ilgileneceğini dile getiren 30 yaşındaki güzel oyuncu, magazin gündeminden düşmeyen evliliğinin nasıl gittiğini de ilk kez anlattı.

Ekleme: 8.10.2022 - 00:57 Güncelleme: 8.10.2022 - 01:00 / Editör: Ozge Selin
28 Ağustos akşamı Sarıyer'de bir otelde görkemli bir düğünle dünyaevine giren ünlü çiftten Demet Özdemir'in nikah şahitliğini yapımcı Faruk Turgut üstlenirken, Koç'un şahidi ise Acun Ilıcalı oldu. Çift ilk danslarını Zeki Müren'in seslendirdiği ‘Aklımda Sen Fikrimde Sen' şarkısı ile yaptı. Berfu-Eser Yenenler çifti, Deniz Baysal, Murat Boz, Yılmaz Erdoğan, Pelin Karahan, Tolga Akış, Nurdan-İbrahim Büyükak çifti, Murat Dalkılıç, Berkay Şahin, Hande-Esat Yontunç çifti, Selin Şekerci, Seda- Ümit Erdim çiftinin katılımı ile gecede ünlü akını yaşandı.

Demet Özdemir'den flaş açıklama...

ÜÇ FARKLI GELİNLİK GİYDİ

Özdemir nikah sırasında Eda Güngör Museum of Fine Clothing tasarımı gelinlikle davetlilerin karşısına çıkarken, nikah sonrasında Nihan Peker'in tasarladığı ikinci gelinliği ile göz kamaştırdı. After party için ise Alexander Mc Queen defilesinin özel parçası olan elbiseyi Londra'dan sipariş ederek kendisine özel tasarlattı.

Demet Özdemir'den flaş açıklama...

'HALI KAYDIRMAZ MI O?'

Güzel oyuncunun tören başlangıcında ve nikah sırasında giydiği gelinlik sosyal medyada çok konuşuldu. Bazı kullanıcılar, Özdemir'in gelinliğini halı kaydırmaza benzetti. 'Halının altına serdiğim kaydırmaz örtüye benziyor ama mutlu olsunlar', 'Rahmetli babaannemin tel dolabı vardi gelinliğe bakınca o aklıma geldi niyeyse', 'Şey değil mi ya bu, halı kaydırmaz?' şeklinde yorumları geldi.

Demet Özdemir'den flaş açıklama...

'GELİNDEN UZUN DURAYIM DİYE KAR LASTİKLERİNİ TAKMIŞ!'

Oğuzhan Koç'un ayakkabıları da sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Ünlü ismin kalın tabanlı ayakkabılarına; 'Oğuzhan'a bak gelinden uzun durayım diye kar lastiklerini takmış', 'Damadın ayakkabıları Demet'inkinden yüksek maşallah', 'Oğuzhan'ın altına tank mı koymuşlar o topuk ne?', 'Gelinlikten ziyade Oğuzhan'ın ayakkabısı bambaşka', 'Gelinliğe değil de Oğuzhan'ın platform ayakkabılarına takıldım' yorumları yapıldı.

'10 YIL SONRA İLK DEFA SÖYLÜYORUM'

Önceki gün Soho House'da gerçekleşen bir davette görüntülenen 30 yaşındaki güzel, yeni projesi hakkında seyirciden gelen geri dönüşlerden mutlu olduğunu belirtirken, özel hayatı hakkında ise şöyle konuştu:

Şimdi dinlenme aşamasındayım, biliyorsunuz evlilik. Güzel gidiyor evlilik. Şu anda çalışmıyorum, evle ilgileniyorum. Bu cümleyi benden çok nadir duyarsınız, 10 yıl sonra ilk defa bunu söylüyorum. Ben de çok şaşkınım, hâlâ ikna olamıyorum.

Demet Özdemir'den flaş açıklama...

'ÇOK KAFA PATLATMADIK'

Demet Özdemir, yeni evleriyle ilgili dekorasyon çalışmlarının sorulması üzerine ise 'Dekorasyon çalışmasına çok kafa patlatmadık. Onunla ilgili çok zamanımız olmadı. Çok sevdiğim bir iç mimar arkadaşım var, ona teslim ettik. Tam zamanında işi bitirdi, bizim için önemli olan da o' ifadelerini kullandı.
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