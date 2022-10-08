. Bensu Soral'ın son hali gündem oldu!

Son olarak 'Cam Tavanlar' adlı dizide Kubilay Aka ile başrolleri paylaşan Bensu Soral, bir süredir ekranlarda boy göstermiyordu. Bol bol dinlenen ve ablası Hande Soral'ın oğlu Ali ile teyzeliğin tadını çıkaran Soral, şimdilerde 'Tuzak' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Sette yoğun bir tempoda çalışan güzel oyuncu, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.BENSU'YU GÖREN TANIYAMADIBornozuyla kamera karşısına geçen Bensu Soral'ın yeni hali hayranlarını şoke etti. Estetik yaptıran ünlüler kervanına katıldığı iddia edilen 31 yaşındaki Soral'ın incelen yanakları, uzayan çenesi ve dolgun dudakları dikkatlerden kaçmadı.YORUM YAĞDIÜnlü oyuncunun paylaşımına; 'Ay tanıyamadım', 'Ne gerek vardı?', 'Estetikle kendini mahvedenlerde bugün', 'Eskiden kusursuz bir güzelliği vardı', İnsan kendine bunu niye yapar ki?', 'Doğal hali çok daha güzeldi' gibi yorumlar yapıldı. Soral, gelen yorumların ardından paylaşımını kaldırdı.'HASSAS BİR SÜREÇTEYİZ'Öte yandan 2018 yılında dünyaevine giren oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş, bir dönem evliliklerinde kriz yaşamıştı. Geçtiğimiz aylarda bu konuyla ilgili açıklama yapan Hakan Baş, 'Evliliğimizle ilgili hassas bir süreçteyiz. Zamana ihtiyacımız var' demişti.Ünlü isim, sözlerine; 'Bensu ile uyuşamadığımızı düşündüğümüz bazı konulardan dolayı yaklaşık bir aydır çalkantılı bir dönem geçirdiğimiz doğru. Bir yandan da toparlamak için karşılıklı çaba sarf ediyoruz. Dışarıdan gelen yanlış yorumlar süreci daha da zora sokuyor. Hassasiyet rica ediyoruz' diye devam etmişti.Zorlu sürecin ardından aralarındaki buzları eriten Bensu Soral-Hakan Baş çifti, yeni yılı Paris'te karşılamıştı. Soral, eşiyle birlikte yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, ilişkilerine yeniden şans verdiklerini duyurmuştu.'ÇOK ŞÜKÜR ATLATTIK'Ünlü çift yaz aylarında da Göcek'te tekne tatili yapmıştı. Keyifli halleri objektiflere yansıyan ikiliden Soral, tatil dönüşü; 'Hakan Baş'la boşanma aşaması sürecini nasıl atlattınız?' sorusuna yanıt vermişti.Ünlü isim, 'Çok şükür atlattık. Hiç öyle bir şey yok artık. Her evlilikte olan şeyler. Aslında bizim evliliğimize baktığımızda ekstra bir sorunumuz olmadığını fark ettik. Herhalde basiretimiz bağlandı. Şu an çok mutluyuz, çok şükür' şeklinde konuşmuştu.