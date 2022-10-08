. Bensu Soral'ın son hali gündem oldu!
  • USD: 18,56 - 18,59
  • EURO: 18,18 - 18,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bensu Soral'ın son hali gündem oldu!

Şimdilerde 'Tuzak' adlı dizi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Bensu Soral, estetik modasına uydu. Yeni imajıyla adeta bambaşka birine dönüşen güzel oyuncunun eski halinden eser kalmadı. Soral'ın uzayan çenesi ve dolgun dudaklarına sosyal medyadan yorum yağdı. İşte detaylar...

Ekleme: 8.10.2022 - 01:01 Güncelleme: 8.10.2022 - 01:03 / Editör: Ozge Selin
Son olarak 'Cam Tavanlar' adlı dizide Kubilay Aka ile başrolleri paylaşan Bensu Soral, bir süredir ekranlarda boy göstermiyordu. Bol bol dinlenen ve ablası Hande Soral'ın oğlu Ali ile teyzeliğin tadını çıkaran Soral, şimdilerde 'Tuzak' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Sette yoğun bir tempoda çalışan güzel oyuncu, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

BENSU'YU GÖREN TANIYAMADI

Bornozuyla kamera karşısına geçen Bensu Soral'ın yeni hali hayranlarını şoke etti. Estetik yaptıran ünlüler kervanına katıldığı iddia edilen 31 yaşındaki Soral'ın incelen yanakları, uzayan çenesi ve dolgun dudakları dikkatlerden kaçmadı.

Bensu Soral'ın son hali gündem oldu!

YORUM YAĞDI

Ünlü oyuncunun paylaşımına; 'Ay tanıyamadım', 'Ne gerek vardı?', 'Estetikle kendini mahvedenlerde bugün', 'Eskiden kusursuz bir güzelliği vardı', İnsan kendine bunu niye yapar ki?', 'Doğal hali çok daha güzeldi' gibi yorumlar yapıldı. Soral, gelen yorumların ardından paylaşımını kaldırdı.

'HASSAS BİR SÜREÇTEYİZ'

Öte yandan 2018 yılında dünyaevine giren oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş, bir dönem evliliklerinde kriz yaşamıştı. Geçtiğimiz aylarda bu konuyla ilgili açıklama yapan Hakan Baş, 'Evliliğimizle ilgili hassas bir süreçteyiz. Zamana ihtiyacımız var' demişti.

Bensu Soral'ın son hali gündem oldu!

Ünlü isim, sözlerine; 'Bensu ile uyuşamadığımızı düşündüğümüz bazı konulardan dolayı yaklaşık bir aydır çalkantılı bir dönem geçirdiğimiz doğru. Bir yandan da toparlamak için karşılıklı çaba sarf ediyoruz. Dışarıdan gelen yanlış yorumlar süreci daha da zora sokuyor. Hassasiyet rica ediyoruz' diye devam etmişti.

Zorlu sürecin ardından aralarındaki buzları eriten Bensu Soral-Hakan Baş çifti, yeni yılı Paris'te karşılamıştı. Soral, eşiyle birlikte yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, ilişkilerine yeniden şans verdiklerini duyurmuştu.

'ÇOK ŞÜKÜR ATLATTIK'

Ünlü çift yaz aylarında da Göcek'te tekne tatili yapmıştı. Keyifli halleri objektiflere yansıyan ikiliden Soral, tatil dönüşü; 'Hakan Baş'la boşanma aşaması sürecini nasıl atlattınız?' sorusuna yanıt vermişti.

Ünlü isim, 'Çok şükür atlattık. Hiç öyle bir şey yok artık. Her evlilikte olan şeyler. Aslında bizim evliliğimize baktığımızda ekstra bir sorunumuz olmadığını fark ettik. Herhalde basiretimiz bağlandı. Şu an çok mutluyuz, çok şükür' şeklinde konuşmuştu.
Uçak gemisini Girit'e yanaştıran ABD'den skandal paylaşım: Türkiye'ye üstü kapalı tehdit
Fatih Erbakan, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi! 'CHP, LGBT yandaşlığına da son verecek mi?'
Prag'daki açıklamalar dünyanın gündeminde: Erdoğan Yunanları terletiyor
Mansur Yavaş’tan, Ankara'da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim getiren karara veto
Bakan Nebati açıkladı! 'Enflasyon aralık ayından itibaren düşecek'
İETT otobüsü önce yayaya sonra kaldırımdaki motosikletlere çarpıp kaçtı
Yunanistan yine provokasyon peşinde: İstanköy'e sözde 'Pontus Soykırımı Anıtı' diktiler
TOKİ'nin Örnek Tarım Köy projesinin açılışı gerçekleştirildi: 'Yüzyılda yapılacak işleri yirmi yıla sığdırdık'
Bakan Kirişci duyurdu: Dev destek ödemeleri hesaplara yatıyor
İşgalci İsrail yine çocuk öldürdü: Ramallah'da iki kişi hayatını kaybetti
Mahkeme kararı onayladı: Arnavutluk'ta FETÖ bağlantılı kolej kapatıldı!
Almanya'dan Rusya'ya nükleer silah uyarısı...
Avcılar'da vatandaşlardan cami yapımına başlamayan İBB'ye tepki
ABD'den sonra bir ülke daha Yunanistan'ı silahlandırıyor! Zırhlı araçlar yolda: Türkiye'ye karşı sinsi plan
Türk Tabipleri Birliği'nden doktora saldıran CHP'li Ethem Karakoç'a tek kelime tepki gelmedi
Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan’ı hedef aldı! LGBT’ye arka çıkıp, hakaret yağdırdı!
Köşeye sıkışan Yunanistan yine Avrupa'dan yardım dilendi: Çipras'tan 'Türkiye'ye yaptırım uygulayın' çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tazminat davası!
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katletmişti! Can Göktuğ Boz hakkında flaş gelişme
Dikkat: İstanbul'un 13 ilçesinde hafta sonu elektrik kesintisi olacak!

Dikkat: İstanbul'un 13 ilçesinde hafta sonu elektrik kesintisi olacak!

Meteoroloji 4 bölge için uyardı: Kuvvetli geliyor!

Meteoroloji 4 bölge için uyardı: Kuvvetli geliyor!

Geyikleri elle besleyen yandı: İdari para cezası var

Geyikleri elle besleyen yandı: İdari para cezası var

Duvarın içinden altın fışkırdı: Sır gibi saklanan yerden çıktı

Duvarın içinden altın fışkırdı: Sır gibi saklanan yerden çıktı

Okullarda yeni salgın: Özellikle küçük çocukları yakalıyor

Okullarda yeni salgın: Özellikle küçük çocukları yakalıyor

İstanbul Havalimanı dünyanın 'en iyi havalimanı' seçildi

İstanbul Havalimanı dünyanın 'en iyi havalimanı' seçildi