. Tansel Öngel'den Naci itirafı

‘Masumlar Apartmanı’ dizisindeki ‘Naci’ rolüyle büyük beğeni toplayan Tansel Öngel, konuk olduğu bir dergiye samimi açıklamalarda bulundu.Oyuncu," diye konuştu. Tansel Öngel dizide Ezgi Mola'nın sevgilisini oynamıştı. Öngel, daha önce verdiği bir röpotajda da "" şeklinde bir açıklama yapmıştı.