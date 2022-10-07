. Son hali herkesi şaşırttı!

Kadrosunda Talat Bulut, Akın Akınözü ve Rıza Kocaoğlu'nun yer aldığı Tuzak'la setlere geri dönen Bensu Soral, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla olay oldu. Bornozuyla kamera karşısına geçen ünlü oyuncunun son halini görenlerin ağzı açık kaldı. Yorum yağmuruna tutulan paylaşımda Bensu Soral için "Estetik ile kendini mahvedenlerde bugün", "Ay tanımadım ben" ifadeleri kullanıldı. İşte Bensu Soral'ın herkesi şaşkına çeviren son hali...

Ünlü oyuncu Bensu Soral, kadrosunda Talat Bulut, Akın Akınözü ve Rıza Kocaoğlu'nun yer aldığı Tuzak'la setlere geri döndü. TV8 ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan oyuncu, son günlerde yeni projesinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oldu.Sosyal medyayı aktif kullanan Soral, çok konuşulan İnstagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Bornozuyla kamera karşısına geçen ünlü oyuncunun son halini görenlerin ağzı açık kaldı. Yorum yağmuruna tutulan paylaşımda Bensu Soral için ''Estetik ile kendini mahvedenlerde bugün'', ''Ay tanımadım ben'' ifadeleri kullanıldı. İşte Bensu Soral'ın bornozlu hali ve gelen yorumlar...