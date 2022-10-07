. Son hali herkesi şaşırttı!
  • USD: 18,56 - 18,59
  • EURO: 18,35 - 18,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Son hali herkesi şaşırttı!

Kadrosunda Talat Bulut, Akın Akınözü ve Rıza Kocaoğlu'nun yer aldığı Tuzak'la setlere geri dönen Bensu Soral, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla olay oldu. Bornozuyla kamera karşısına geçen ünlü oyuncunun son halini görenlerin ağzı açık kaldı. Yorum yağmuruna tutulan paylaşımda Bensu Soral için "Estetik ile kendini mahvedenlerde bugün", "Ay tanımadım ben" ifadeleri kullanıldı. İşte Bensu Soral'ın herkesi şaşkına çeviren son hali...

Ekleme: 7.10.2022 - 09:45 Güncelleme: 7.10.2022 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncu Bensu Soral, kadrosunda Talat Bulut, Akın Akınözü ve Rıza Kocaoğlu'nun yer aldığı Tuzak'la setlere geri döndü. TV8 ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan oyuncu, son günlerde yeni projesinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oldu.

Son hali herkesi şaşırttı!

Sosyal medyayı aktif kullanan Soral, çok konuşulan İnstagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Bornozuyla kamera karşısına geçen ünlü oyuncunun son halini görenlerin ağzı açık kaldı. Yorum yağmuruna tutulan paylaşımda Bensu Soral için ''Estetik ile kendini mahvedenlerde bugün'', ''Ay tanımadım ben'' ifadeleri kullanıldı. İşte Bensu Soral'ın bornozlu hali ve gelen yorumlar...

Son hali herkesi şaşırttı!

Son hali herkesi şaşırttı!
Amiraller hakkında istenen ceza belli oldu
Çekya Başbakanı Petr Fiala'dan Türkiye’ye övgü dolu sözler
MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde 18 terörist etkisiz hale getirildi
Ümit Özdağ’ın kayınbiraderi Adnan Oktar örgütünden gözaltına alındı
Prag'daki zirvede Erdoğan'ın tepkisini Yunan basını manşetlere taşıdı: Türkiye'den olağanüstü meydan okuma
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş çıkışı: 2 çek karşılığı aday gösteriliyor! Kazanamazsın kardeşim
Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Kapanan yaralarla uğraşmayalım
Kılıçdaroğlu'na tepki: Başörtümüzü kirli siyasetine alet etme
İstanbullunun toplu taşıma çilesi bitmiyor: Metrobüsler yine yolda kaldı
Kremlin: Zelenskiy'nin 'Rusya'ya saldırma' yönündeki açıklamaları dünya savaşını başlatma çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e sert sözler: Beyefendi konuşmamdan rahatsız olmuş, olması gereken yerde değil
Biden'den uyuşturucuya af: Valilere çağrıda bulundu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Esad ile görüşür müsünüz?' sorusuna yanıt: Vakti geldiğinde görüşmeye gideriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB’ye net mesaj: Yaşananlar Türkiye’nin anahtar ülke olduğunu gözler önüne seriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti
Prag'da yoğun diplomasi: Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle görüştü
Ataol Behramoğlu'ndan skandal sözler: AK Parti'den kurtulduğumuzda birçok kadın türbanı çıkarıp atacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu 'Bizim için çok kıymetli' diyerek açıkladı: Demir yolu ağırlıklı yatırım dönemine girdik
Aliyev, Paşinyan, Macron ve Michel'dan dörtlü görüşme...
Torba kanunda sürpriz değişiklik: Maske takmayana verilen cezalar silinecek
Dikkat: İstanbul'un 13 ilçesinde hafta sonu elektrik kesintisi olacak!

Dikkat: İstanbul'un 13 ilçesinde hafta sonu elektrik kesintisi olacak!

Meteoroloji 4 bölge için uyardı: Kuvvetli geliyor!

Meteoroloji 4 bölge için uyardı: Kuvvetli geliyor!

Geyikleri elle besleyen yandı: İdari para cezası var

Geyikleri elle besleyen yandı: İdari para cezası var

Duvarın içinden altın fışkırdı: Sır gibi saklanan yerden çıktı

Duvarın içinden altın fışkırdı: Sır gibi saklanan yerden çıktı

Okullarda yeni salgın: Özellikle küçük çocukları yakalıyor

Okullarda yeni salgın: Özellikle küçük çocukları yakalıyor

İstanbul Havalimanı dünyanın 'en iyi havalimanı' seçildi

İstanbul Havalimanı dünyanın 'en iyi havalimanı' seçildi