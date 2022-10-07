. Rabia Soytürk'ten 'Sefo' açıklaması

Oyuncu Rabia Soytürk, geçtiğimiz günlerde rapçi Sefo ile Emirgan'da objektiflere takılmıştı. Bir mekanda yemek yedikten sonra araçlarıyla çıkmaz sokağa giren ikili, görüntü alınmasına engel olamamış ve haklarında aşk iddiaları ortaya atılmıştı. Önceki gece Galataport'ta düzenlenen bir partiye katılan Rabia Soytürk, çıkışta 'Sefo' ile ilgili yöneltilen soruyu yanıtladı.

'Şahsiyet', 'Gülperi', 'Alparslan: Büyük Selçuklu' ve 'Duy Beni' gibi dizilerde rol alan Rabia Soytürk (26) ile rap müziğinin popüler isimlerinden olan Sefo (24), son olarak özel hayatları ile magazin gündemine geldi. Geçtiğimiz günlerde Emirgan’da bulunan bir mekanda yemek yiyen ikili, daha sonra araçları ile oradan ayrıldı.Yolda gazetecilerin kendilerini takip ettiğini anlayan Sefo ve Soytürk, aracı ara sokaklara doğru sürerek, basın mensupalrından kaçmaya çalıştı. Ardından çıkmaz bir sokağa giren Sefo ve Rabia Soytürk, görüntü alınmasına engel olamadı. Ara sokağa giren ikiliden Rabia Soytürk panik olurken, Sefo ise "Olay yok" demekle yetindi.Sefo'nun Yeniköy'de bulunan pizzacıda yemek yerken Rabia Soytürk'le sosyal medyada fotoğraf paylaşması da dikkat çekti.Önceki gece rapçi Sefo ile görüntülenen Rabia Soytürk, parti çıkışında soruları yanıtladı. Güzel oyuncu, Sefo ile aşk yaşamadığını söyledi. Soytürk, "" şeklinde konuştu.