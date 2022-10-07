. Leyla Lydia Tuğutlu'dan karnı burnunda poz

Uyanış: Büyük Selçuklu, Kiralık Aşk, Bu Şehir Arkandan Gelecek ve Kızım gibi dizilerdeki başarısıyla sürekli dikkat çeken bir isim haline gelen güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, özel hayatıyla da konuşuluyor. Pandemi öncesi evlilik teklifi aldığı Ceyhun Ergün ile sessiz sedasız evlenen oyuncu, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor.Evlilik müjdesinin ardından hamile olduğu öğrenilen oyuncudan karnı burnunda poz geldi. Şimdilerde 6 aylık hamile olan güzel oyuncu, Instagram hesabından karnı burnunda pozlarını paylaştı.