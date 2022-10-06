. Ünlü çift boşanıyor!

Brezilyalı model Gisele Bündchen (42) ile evli olan Amerikan futbolcusu Tom Brady (45) ile ilgili hayranlarını üzen bir iddia ortaya atıldı. Bir süredir evliliklerinde sorun yaşadığı ileri sürülen çiftin, boşanma aşamasına geldiği ileri sürüldü. Geçtiğimiz aylarda şiddetli bir tartışma yaşayan ünlü çift, o günden bu yana ayrı yaşıyor. İddialara göre; aradan geçen süreye rağmen iki tarafta da yumuşama olmayınca boşanma avukatları tutuldu ve resmi süreç için hazırlıklar başladı.Konuyla ilgili açıklama yapan Page Six'in kaynağı; 'Bu tartışmanın evliliği bitireceğini asla düşünmezdim ama iki taraf da geri adım atmadı ve artık iş ciddiye bindi. Avukatlar yoğun bir şekilde çalışıyorlar' dedi.'TOM KARİYERİNİ TERCİH ETTİ'Kaynaklardan biri de; 'Evlilikleri çok iyi bir konumda değil. Gisele, Tom'un kariyerini ailesine tercih ettiğini düşünüyor ve bundan bıktı. Gisele'nin hayalleri ve gerçekleştirmek istedikleri şeyler var. Hedeflerini artık ertelemek istemiyor' ifadelerini kullandı.Yakın zamanda Elle dergisine röportaj veren 42 yaşındaki model, Hardy'nin yaptığı sporun çok ‘şiddet içerdiğini' ve onunla daha çok zaman geçirmek istediğini belirtmişti. Modelin, Hardy'nin emeklilik kararını geciktirmesinden memnun olmadığı ve bunun evliliklerini olumsuz yönde etkilediği ortaya atılmıştı.Yedi kere Super Bowl şampiyonluğu kazanan sporcunun şu sıralar emeklilik kararını kesinleştirme aşamasında olduğu belirtildi. Hardy'nin mesleğinin ve emeklilik kararını geciktirmesinin, çiftin ayrı evlerde yaşama kararında etkili olduğu düşünülüyor.Tüm bu söylentilerin ve çıkan haberlerin ardından Tom Brady ve Gisele Bündchen tarafından boşanacakları ile ilgili bir açıklama yapılmadı.'ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM!' DEMİŞTİÖte yandan Tom Brady, geçtiğimiz yıl SiriusXM podcas'i Let's Go!'nun bir bölümünde kariyerinin aile hayatını nasıl etkilediği hakkında açıklamalarda bulunmuştu.Brady, eşinin 2015'te podyumdan emekli olmasına rağmen hala hırslı ve başarmak istediklerinin olduğunu, bunun da aileyi bir arada tutan kişi olduğu için sorunlara yol açtığını söylemişti.Gisele Bündchen ile evliliklerinin çok zor bir sorunla karşı karşıya olduğunu belirten Amerikan futbolcusu, 'Çocuklarla elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum! Gerçi daha çok orada olmayı isterdim ama sanırım çok fazla orada olsaydım, bilirsiniz, evde uzun süredir olup biten her şeyi alt üst etmemden de bıkıp usanabilirler' diye konuşmuştu.ÜÇ ÇOCUK BABASITom Brady ile Gisele Bündchen, 2009 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin, Vivian Lake Brady ve Benjamin Brady adında iki çocuğu bulunuyor. Brady'nin oyuncu Bridget Moynahan'dan, John Edward Thomas Toynahan adında bir oğlu daha bulunuyor.