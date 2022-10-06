. Tuğba Özerk'ten boşanma dansı
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Tuğba Özerk'ten boşanma dansı

Geçtiğimiz günlerde 1 yıl süren evliliği tek celsede sonlanan şarkıcı, dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ekleme: 6.10.2022 - 17:17 Güncelleme: 6.10.2022 - 17:18 / Editör: Ozge Selin
Şarkıcı Tuğba Özerk, 4 yıl sevgili olduğu Gökmen Tanaçar ile geçtiğimiz yıl dünyaevine girmişti.

Bebek'teki sade bir nihak töreniyle evlenen ikili, evliliklerini yürütemedi.

Tek celsede boşandılar

Geçtiğimiz günlerde tek celsede boşandığı duyurulan Özerk, "4 yıllık ilişki bitti ama yapacak bir şey yok" ifadelerini kullanmıştı.

İhanet iddialarını yalanlayan şarkıcı bu kez sosyal medyada yayılan dansı ile gündeme geldi.

Boşanmayı dansla kutladı

İsabel şarkısı eşliğinde dans figürlerini paylaşan şarkıcı, yorum yağmuruna tutuldu.

Tuğba Özerk, yorumcular tarafından, boşanma sevinci olarak adlandırlan dansına "Merhaba ben İsabel" notunu düştü.

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