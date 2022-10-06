. Tanem Sivar'dan doğum günü paylaşımı...

2015 yılında yelken sporcusu Edhem Dirvana ile nikâh masasına oturan, bu evlilikten Süleyman ve Kemal adında iki çocuğu dünyaya gelen Tanem Sivar, annesi Ayşegül Özbudun'un yeni yaşı için 180 binden fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından dikkat çeken paylaşımlara imza attı.'İYİ Kİ SEN DOĞURDUN'Annesinin gençlik yıllarına ait karelere de yer veren ünlü sunucu; 'Anne iyi ki doğdun', 'Ve iyi ki sen doğurdun. Seni seviyorum', 'Anne ben de senin doğurduklarının aynısını doğurdum' mesajını yazdı.'ANNEM UYKUSUZLUĞUNU ANLIYORUM'Bir diğer paylaşımında ise takipçilerini yıllar öncesine götüren Tanem Sivar, 'Anne şu uykusuzluğunu anlıyorum, görüyorum ama 'değdi' diyebilir miyiz?' notunu düştü.