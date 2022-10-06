. Seda Erdim'den takipçisine yanıt!
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Seda Erdim'den takipçisine yanıt!

2017 yılında oyuncu Ümit Erdim ile nikah masasına oturan ve geçtiğimiz haftalarda ikinci kızını dünyaya getiren Seda Erdim, şimdilerde tim vaktini çocuklarıyla geçiriyor. Zaman zaman Ela bebek ve dört yaşındaki kızı Ses'le paylaşım yapan çiçeği burnunda anne, son olarak Ela ile aynada çektiği fotoğrafı yayınladı. Erdim, bir takipçisinden gelen "Yeni doğum yapmış anne nasıl bu kadar zayıf olabilir?" yorumuna da yanıt verdi. İşte detaylar...

Ekleme: 6.10.2022 - 21:19 Güncelleme: 6.10.2022 - 21:24 / Editör: Ozge Selin
'Hayat Bilgisi' dizisinde hayat verdiği 'Arif' karakteriyle tanınan Ümit Erdim, beş yıl önce Seda Çınar ile dünyaevine girmişti. Mutlu birliktelikleri devam eden ikili, 2018 yılında kızları Ses'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Erdim çifti, geçtiğimiz haftalarda ikinci kez anne-baba olmuştu.

'ELA HANIM BİRAZ ÖNCE ARAMIZA KATILDI'

Müjdeli haberi duyuran Ümit Erdim, 'Allah bütün yavrularımıza sağlık sıhhat versin, bahtları açık olsun. Ela Hanım biraz önce aramıza katıldı' mesajını yazmıştı.

Seda Erdim'den takipçisine yanıt!

'DÜNYALARA BEDEL'

Doğum öncesi ve sonrası paylaşımlar yapan Seda Erdim, eşi Ümit Erdim'in bu paylaşımını 'O kadar küçük ki inanamıyorum' diyerek kendi Instagram hesabından yayınladı. Çiçeği burnunda anne, sonrasında da kızlarını paylaşmıştı.

Ela bebeğin yüzünü göstermeyen Seda Erdim, abla olan Ses'in kardeşine baktığı anı fotoğraflamıştı. Seda Erdim, paylaşımına; 'Dünyalara bedel' notunu düştü. Ünlü ismin paylaşımı büyük ilgi görmüştü.

Seda Erdim'den takipçisine yanıt!

'YORGUN KUŞLAR ÇİZELİM'

Şimdilerde vaktinin tamamını kızlarıyla geçiren Seda Erdim, bugün bebeği Ela ile aynadan çektiği fotoğrafı 'Şuraya yorgun kuşlar çizelim' notuyla paylaştı. Erdim, bu paylaşımına bir takipçisinden gelen 'Yeni doğum yapmış anne nasıl bu kadar zayıf olabilir?' yorumuna yanıt verdi.

'DİYET YAPMIYORUM'

Çiçeği burnunda anne, 'Zayıf değilim canlarım. Yan taraftan göbüş çok daha farklı duruyor. Şu an hamilelik öncesi kiloma tam 7 kilogram var. 12 kilo almıştım. Sadece vücudum eşit alıyor kiloyu, ondan anlaşılmıyor. Kilo vermek gibi bir derdim de yok' dedi.

Seda Erdim'den takipçisine yanıt!

'KİLOLAR VERİLİYOR'

28 yaşındaki Erdim, sözlerine; 'Yeni doğum yapanlar için yazıyorum. Çünkü anlıyorum, hemen kendisini kıyaslıyor insan ve morali bozuluyor. Şu an emziriyorum, herhangi bir diyet uygulamıyorum. Ses'i de 18 ay emzirmiştim. O süreçte de hiç diyet yapmamıştım. Takılmayın kilo işlerine, veriliyor kilolar' diye devam etti.
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