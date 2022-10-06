. Şafak Sezer'den dikkat çeken itiraf!

Ünlü oyuncu Şafak Sezer'den gündem olacak estetik yorumu! Dizilerdeki tüm oyuncuların yaptırdıkları estetikler nedeniyle birbirine benzediğini söyleyen Sezer, "Kadınlardan ziyade erkekler daha çok estetik operasyon yaptırıyor" dedi.

Oyuncu Şafak Sezer, medikal estetik ve plastik cerrahi üzerine hizmet veren bir kliniğin açılışına katıldı.Sevilen oyuncu Şafak Sezer açılışta yaptığı açıklama ile yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Estetik operasyon geçiren erkek oyuncular hakkında konuşan Şafak Sezer, "dedi.