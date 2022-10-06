. Nurgül Yeşilçay'a 'tuhaf' evlilik teklifi

Bir süredir Necati Kocabay ile aşk yaşayan Nurgül Yeşilçay, "tuhaf" evlilik teklifi hakkında konuştu. Nurgül Yeşilçay, "Bir şarkı yazılmış, sözleri çok ilginç. Necati Bey, eski bir müzisyen. Stüdyoya girip, şarkı söylemiş kendi sesiyle. Şarkının sözlerini tam hatırlamıyorum ama oldukça ilginçti. 'Ben seni ağlatmam, soğanları ben doğrarım' gibi sözleri vardı" dedi.

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bir süredir Necati Kocabay ile aşk yaşayan ve düğün yapması beklenen Nurgül Yeşilçay, ilişkisi hakkında konuştu.Necati Kocabay'ın kendisine yaptığı "tuhaf" evlenme teklifini de anlatan ünlü oyuncu Yeşilçay, şunları söyledi:"Evlenme teklifi oldukça tuhaftı. Bir şarkı yazılmış, sözleri çok ilginç. Necati Bey, eski bir müzisyen. Stüdyoya girip, şarkı söylemiş kendi sesiyle. Şarkının sözlerini tam hatırlamıyorum ama oldukça ilginçti. 'Ben seni ağlatmam, soğanları ben doğrarım' gibi sözleri vardı"