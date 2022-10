. Melis Sezen'den flaş açıklama...

İçsel yolculuğunu anlatan Melis Sezen 'Kendin olma cesaretini göstermeye başladığın zaman özgürleşirsin. Ben de kendimi daha çok keşfetmeye çalışıyorum, derinlerime dalıyorum. Daha önce hiç deneyimlemediğim bir yolculuk bu. Uçsuz bucaksız. Bazen kendimle savaşıyorum. Nasıl göründüğünüzü ve kimin ne düşüneceğini düşünmekten kendinizi unutabiliyoruz çünkü' açıklamasını yaptı.'İÇİMDEN SEVGİ FIŞKIRIYOR'Aşık olduğunda dolu dolu yaşadığını belirten güzel oyuncu, 'Aşk acayip bir şey, tanımlanamaz. Bir harmoni hali. Kocaman seven bir sevgiliyim. Gözlerinin içine baka baka severim. Bazen bir sevgi kelebeği gibi hissediyorum. Sonra bu kadar dönüştüğüm için kızıyorum kendime. Ama içimden sevgi fışkırıyor, ne yapayım!' dedi.'HER KADIN ÖZGÜRCE YAŞAMALI'Ünlü oyuncu, 'İnsanların yürekleri çer çöple dolmuş. Hiçbir kadın hayatta kalma mücadelesi vermek zorunda kalmamalı. Her kadın özgürce yaşamalı' ifadelerini kullandı.'TANGOYLA BAŞKA BİR KADIN OLUYORUM'Türü ne olursa olsun dans etmeyi çok sevdiğini dile getiren Melis Sezen, 'İyisi, kötüsü yok bunu. Ruhuyla dans eden her kadın ışıldar. Salsanın enerjisine bayılıyorum ama tangoyla başka bir kadın oluyorum' açıklamasını yaptı.