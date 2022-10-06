. Leyla Lydia Tuğutlu'dan 'annelik' açıklaması...
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Leyla Lydia Tuğutlu'dan 'annelik' açıklaması...

Uzun süredir aşk yaşadığı meslektaşı Ceyhun Ergin (36) ile geçtiğimiz yaz sessiz sedasız dünyaevine giren tescilli güzel Leyla Lydia Tuğutlu, şu sıralar beş aylık hamile. Bir erkek bebek dünyaya getirmeyi bekleyen 32 yaşındaki güzel oyuncu, "Ne kadar bilgi kirliliği olduğunu gördüm" dediği hamilelik süreciyle ilgili düşüncelerini paylaştı.

Ekleme: 6.10.2022 - 00:25 Güncelleme: 6.10.2022 - 00:28 / Editör: Ozge Selin
BeSytle Magazine ekim ayı sayısına röportaj veren Leyla Lydia Tuğutlu, “Sürecin başından beri kilo alma korkusuyla yaşamıyorum. İlginç bir şekilde bedenimle ilgili hiçbir kaygı taşımıyorum. Bu konuda çok samimiyim. Yemek yemeyi normalde de çok seven biriyim ama abartmıyorum, daha önce nasıl yiyorsam öyle yiyorum. Şeker tüketmiyorum mesela. Bedenen fit kalmak kadar bence mental hazırlık da çok önemli. Her gün yoga yapıyorum, yürüyorum. Bulabildiğim iyi kitapları okuyorum, doğala ve doğruya en yakın bilgileri bulabildiğim kaynakları. Hamilelikle ilgili bile ne kadar bilgi kirliliği olduğunu gördüm. Bu dönem bana çok şey öğretiyor diyebilirim” şeklinde konuştu.

'YAŞ ALDIKÇA YAKLAŞIMIM DAHA OLGUN VE YAPICI OLDU'

Miss Turkey 2008 güzellik yarışmasında birinci olan oyuncu, “Yaş aldıkça kendinde ve oyunculuğunda farklı neleri gözlemliyorsun?” sorusuna şu yanıtı verdi:

Neyin önemli olup neyin olmadığını daha net görüyorum. Tecrübeyle birlikte neleri tercih etmem gerektiğini biliyorum. Kendime daha anlayışlı olabiliyorum. Yaş aldıkça yaklaşımın daha olgun ve yapıcı oluyor.

Leyla Lydia Tuğutlu'dan 'annelik' açıklaması...

'EŞİMLE FİLM PROJEMİZ VAR'

“Yakın gelecekte gerçekleştirmeyi çok arzuladığınız bir proje var mı?” sorusu üzerine ise Tuğutlu, 'Eşimle birlikte uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir projemiz var. Onun için görüşmelerimiz devam ediyor. Yakın zamanda çekilmesini ve dijital platformda yayınlanmasını hayal ediyoruz. Yeni başladığımız, yazım aşamasında olan bir komedi filmimiz var. Onun dışında aklımızda farklı türlerde film fikirleri var ve onları da hayata geçirmek istiyoruz. Biraz yapım ve üretim sürecine girmek, oyunculuğun yanında dünyasını kurduğum bir işi yapmak, kreatif taraf da heyecan veriyor' ifadelerini kullandı.
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