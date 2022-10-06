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Kerimcan Durmaz'la yeniden takipleşti

Hadise'den boşanan Mehmet Dinçerler'den Kerimcan Durmaz hamlesi geldi.

Ekleme: 6.10.2022 - 09:53 Güncelleme: 6.10.2022 - 09:56 / Editör: Ozge Selin
Aşktan yana bir türlü yüzü gülmeyen ünlü şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler geçtiğimiz günlerde boşandı.

İddialar çok cevap yok

İkilinin ayrılığı ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. İlk iddia Mehmet Dinçerler'in, Hadise'ye psikolojik baskı uyguladığı yönündeydi. İkinci iddia ise Hadise'nin, Murda ile çektiği klip nedeniyle Mehmet Dinçerler'in kıskançlık kriziydi. Bu iddiaların ardından sosyal medya hesabını kapatan Mehmet Dinçerler, birkaç gün sonra Instagram hesabını tekrar açtı.

Yeniden takipleştiler

Mehmet Dinçerler ile Kerimcan Durmaz'ın birlikte çekilen görüntüleri çok konuşulmuş ve çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Birbirini takipten çıkan ikili, boşanmanın ardından yeniden birbirlerini takip etmeye başladı.

Evlenince silmişti

Kerimcan Durmaz, yakın arkadaşı Mehmet Dinçerler'i Hadise ile evlendikten sonra takipten çıkarmıştı.

Kerimcan Durmaz'la yeniden takipleşti
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