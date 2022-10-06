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Hande Soral'dan oğlu ile yeni kare...

Meslektaşı İsmail Demirci ile mutlu bir evliliği olan Hande Soral, 30 Mayıs tarihinde oğlu Ali'yi dünyaya getirerek ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Şimdilerde vaktinin tamamını bebeğine ayıran Soral, zaman zaman oğluyla fotoğraflarını da sosyal medya hesabından yayınlıyor. Son olarak yüzünü göstermediği bebeği poz veren güzel oyuncu, Ali'nin uyku eğitimine başladığını duyurdu.

Ekleme: 6.10.2022 - 00:29 Güncelleme: 6.10.2022 - 00:32 / Editör: Ozge Selin

2017 yılında kendisi gibi oyuncu İsmail Demirci ile nikah masasına oturan Hande Soral, yaklaşık altı ay önce oğlu Ali'yi dünyaya getirmişti. İlk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan ünlü çiftten Soral, doğum sonrası konuşmuştu. 35 yaşındaki oyuncu, bebekleri için bakıcı tutmadıklarını açıklamıştı.

'ANNEMLE BÜYÜTECEĞİZ'

Güzel oyuncu, 'Bakıcı tutmadık. Anneannesiyle birlikte büyüteceğiz. Altı ay evde Ali ile ilgileneceğim, ondan sonra gelen projeleri değerlendireceğim. Hamile olduğum zaman çalıştım, Ali de benimle çalıştı o dönem. İşe başladığımda benimle beraber setlere gelecek ve bana eşlik edecek' demişti.

Hande Soral'dan oğlu ile yeni kare...

'KUCAĞA ALIŞMIŞ BU ÇOCUK'

Oğluyla keyifli anlarını sık sık takipçileriyle paylaşan çiçeği burnunda anne Hande Soral, bu karelere bir yenisini daha eklemişti. Ali kucağındayken poz veren güzel oyuncu, paylaşımına; 'Birbirimize yapışık yaşamaktan çok memnunum.(Yalnız kucağa alışmış bu çocuk)' notunu düşmüştü.

Soral ve oğlunun fotoğrafına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum gelmişti. Soral'ın kendisi gibi oyuncu kız kardeşi Bensu Soral da ablası ve yeğene nazar boncuğu emojisiyle yorum yapmıştı.

Hande Soral'dan oğlu ile yeni kare...

OĞLU VE KARDEŞİNİ PAYLAŞTI

Vaktinin çoğunu oğluyla geçiren Hande Soral, kendisi gibi oyuncu kardeşi Bensu Soral ile bir araya gelmişti. Bebeği Ali ile kardeşinin fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, 'Aşk diyebiliriz' notunu düşmüştü. Aynı kareyi kendi sosyal medya hesabından yayınlayan Bensu Soral da 'Aşkların en güzeli' ifadelerini kullanmıştı.

Hande Soral'dan oğlu ile yeni kare...

'UYKU EĞİTİMİNE BAŞLAMIŞ BİR CEVİZ'

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Hande Soral, bebeğiyle fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Ünlü isim, son olarak oğlu Ali'yi kucağında tutarken verdiği pozu paylaştı. Soral, paylaşımına; 'Uyku eğitimine başlamış bir ceviz' notunu düştü. Hande Soral ve minik oğlunun pozu, büyük ilgi gördü.

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