. Eda Gürkaynak'tan aşk dolu kutlama!
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Eda Gürkaynak'tan aşk dolu kutlama!

Uzun süredir ünlü oyuncu Birkan Sokullu ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Eda Gürkaynak, sosyal medya hesabından yayınladığı karelerle de adından söz ettiriyor. Zaman zaman sevgilisiyle pozlarını paylaşan Gürkaynak, bugün 37 yaşına basan Sokullu'nun yeni yaşını Instagram hesabından kutladı. Yakışıklı oyuncu da sevgilisinin paylaşımına kalp emojisiyle yorum yaptı.

Ekleme: 6.10.2022 - 21:08 Güncelleme: 6.10.2022 - 21:10 / Editör: Ozge Selin
Son olarak 'Masumlar Apartmanı' dizisiyle izleyici karşısına çıkan ve 'Hayat Şarkısı', 'Kurt Seyit ve Şura' gibi yapımlarla adından söz ettiren oyuncu Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak'ın ilişkileri tam gaz devam ediyor.

Daha önce ilişkisi hakkında, 'Başlarda ayrı şehirlerde, farklı zaman dilimlerinde yaşadık. Bu bize beraberken anda kalabilmeyi öğretti. Çok keyifli vakit geçirmeye başladık. Pozitif ve mutlu bir enerjimiz var. Birbirimizin hayatını kolaylaştırıyoruz' açıklamasını yapan Sokullu, yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu Gürkaynak ile geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda bir mekan çıkışı görüntülenmişti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Birkan Sokullu, 'Her şey yolunda, bugün hava güzel Eda ile birlikte hem kafa dağıtalım hem de arkadaşlarımızı görelim istedik' ifadelerini kullanmıştı.

Eda Gürkaynak'tan aşk dolu kutlama!

'KISA BİR TATİL FENA OLMAZ'

36 yaşındaki oyuncu, basın mensuplarının; “Tatil yapacak mısınız?” sorusuna, “Evet, fırsat bulursak kısa bir tatil yapmak istiyoruz çünkü bayağı yorucu geçiyor' yanıtını vermişti.

Sokullu'ya yöneltilen 'Eda Hanım yoğun temponuzdan şikayetçi mi peki?” sorusunu araya giren Eda Gürkaynak; “Hayır, hiç şikayetçi değilim ama kısa bir tatil de fena olmaz' şeklinde cevaplamıştı.

Eda Gürkaynak'tan aşk dolu kutlama!

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Tüm bunların ardından Eda Gürkaynak, yaz sonu trafik kuralını ihlal edince polise yakalanmıştı. Bebek'ten Arnavutköy istikametine doğru aracının direksiyonunda seyreden Gürkaynak, elinde telefonla trafik polisi tarafından görülünce cezai işlem uygulamıştı.

Ünlü isim, aracını yol kenarına park edip; ehliyetine ceza puanı işlendikten ve makbuzunu aldıktan sonra tekrar aracına yöneldi. Eda Gürkaynak, yaşadığı olaydan sonra; 'Telefonda harita açıktı, polis arkadaş görünce ceza yedik' açıklamasını yapmıştı.

Eda Gürkaynak'tan aşk dolu kutlama!

'İYİ Kİ VARSIN'

Şimdilerde mutlu birliktelikleri devam eden Eda Gürkaynak-Birkan Sokullu çiftinden yakışıklı oyuncu, 37 yaşına bastı. Gürkaynak da sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı kare ile kutladı.

Birlikte el eleyken çekilen bir fotoğraflarını paylaşan Gürkaynak, gönderisine; 'Kendimi en çok senin elini tutarken güvende hissediyorum. İyi ki varsın' notunu düştü. Yakışıklı oyuncu da sevgilisinin paylaşımına kalp emojisiyle yorum yaptı.

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