. Boşanma dansı gündem oldu!

Tuğba Özerk, 30 Haziran 2021 tarihinde aile arasında gerçekleşen sade bir nikâh töreniyle Gökmen Tanaçar'la evlenmişti. Şarkıcı, 'Gökmen de, ben de çocuk sahibi olmak çok istiyoruz. Kim çocuk istemez ki' ifadelerini kullanmıştı. Eşinin sözlerini destekleyen Gökmen Tanaçar da 'Tuğba gibi güzel, iyi kalpli bir kız çocuğumun olmasını çok isterim' şeklinde konuşmuştu.'BOŞANMAK DÜNYANIN SONU DEĞİL'Özerk, iş insanı ile geçtiğimiz eylül ayında boşanacaklarını, 'Anlaşamadık çok mutlu olsun. Boşanmak dünyanın sonu değil' sözleriyle duyurmuştu. Tanaçar'ın açtığı anlaşmalı boşanma davası bugün İstanbul 5. Aile Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Tuğba Özerk ve Gökmen Tanaçar avukatları ile birlikte katıldı.BEŞ DAKİKADA BOŞANDILARMahkeme, tarafların anlaşmalı şekilde boşanmak için mahkemeye başvurduklarını belirtti. Beş dakika süren duruşma sonunda tarafların boşanmalarına karar verildi. Tuğba Özerk ve Gökmen Tanaçar, oturdukları evden ayrılacaklarını belirttiler. Taraflar birbirinden nafaka ve tazminat talebinde bulunmadı.“YAPACAK BİR ŞEY YOK”Tuğba Özerk, duruşma sonrası, 'Anlaşmalı olarak boşandık. Dört yıla yakın bir birliktelik bitmiş oldu. Üzücü bir şey tabii ki, hiç kimse istemezdi böyle bir şey, yapacak bir şey yok. Karşılıklı bir talebimiz olmadı' dedi. Gökmen Tanaçar ise duruşma sonrası açıklama yapmadı.Ünlü şarkıcının avukatı, 'Tuğba Hanım ve Gökmen Bey hiçbir nafaka talebi, mal varlığı menfaati olmaksızın boşandılar' şeklinde konuştu.'SEVEREK EVLENDİLER'Gökmen Tanaçar'ın avukatı ise 'Taraflar severek evlendiler. Evlilikleri belli bir süre sürdü. Anlaşamadılar, ikisi için de hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.BOŞANMAYI DANSLA KUTLADIBoşanma haberiyle günden olan Tuğba Özerk, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Sefo'nun Isabelle şarkısıyla dans eden Özerk, kısa sürede gündem oldu. Pek çok sosyal medya takipçisi Özerk'in paylaşımına, 'Boşandım mutluyum mu demek istemiş?' yorumunda bulundu.