. Ünlü çiftten ayna pozu...

Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliği 2018'de sona eren Mustafa Sandal, geçtiğimiz şubat ayında aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreniyle evlilik yolunda ilk adımı attığı Melis Sütşurup ile 3 Haziran'da İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturmuştu. Çiftin şahitliğini Simge Sütşurup ve Tunç Taşdemir üstlenmişti.Nikahtan sonra dostları ve aileleriyle birlikte tekneyle denize açılan çift, denizin ve güneşin keyfini çıkarmıştı. 52 yaşındaki Sandal ve 33 yaşındaki Sütşurup, sahilde mayolarıyla boy gösterirken, şarkıcının belirgin karın kasları oldukça dikkat çekmişti.AŞK DOLU TATİLMutlulukları her halinden belli olan çift nazar değmesin dedirtmişti. Melis Sütşurup düzgün fiziği ile dikkat çekti. Denizden çıkan Sandal ve Sütşurup daha sonra Bodrum koylarını gezmeye devam etmişlerdi.KASLARI TARTIŞMA KONUSU OLDUSandal'ı kimisi çok fit bulurken kimisi de bu kasların sahte olduğunu; estetikle eklendiğini söylemişti. Sandal hakkında sosyal medyada 'hangi doktordan bu karın ya' yorumları yapılmıştı.TUTKUSUNU EŞİNE AŞILADIMustafa Sandal, geçtiğimiz ay Melis Sütşurup ile Muğla Akyaka'ya gitmişti. Yıllardır uçurtma sörfü yapan popçu, şimdi bu tutkusunu eşine aşılamıştı. Önceki gün plajda ilk dersi de kendisi vermişti. Melis Sütşurup bu kare için “Serbest düşüşün en iyi yolu aşkın üstüne atlamaktır, deneyin” demişti.'SÜT ANNE OLACAĞIN DA VARMIŞ'Sütşurup, geçtiğimiz hafta eşi Mustafa Sandal'ın eğlenceli bir videosunu yayınlamıştı. Mustafa Sandal, videoda 'Kim demiş erkek adam emzirmez diye!' sözleriyle dikkat çekerken, Sütşurup 'Süt anne olacağın da varmış bu hayatta' demişti.ÜNLÜ ÇİFTTEN YENİ KAREMutlu birliktelikleri devam eden Melis Sütşurup-Mustafa Sandal çiftinden yeni bir fotoğraf geldi. Kırmızı uzun kollu bir elbise giyen Sütşurup, eşiyle ayndada verdiği pozu yayınladı. İkilinin paylaşımı büyük ilgi gördü.