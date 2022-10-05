. Sinem Kobal eski formuna kavuştu

İkinci bebeğini iki ay önce kucağına alan güzel oyuncu Sinem Kobal'dan yeni paylaşım geldi. Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında hayatını birleştiren güzel oyuncu Sinem Kobal 2020 yılında kızı Lalin'i kucağına almıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal ikinci kez kızı Leyla'yı çocuğu dünyaya getirdi. Hayranlarıyla sosyal medya üzerinden buluşmayı ihmal etmeyen Sinem Kobal doğum kilolarından hızla kurtulmuştu. Şimdilerde gözlerden uzak bir hayat yaşayan ve kızlarıyla ilgilenen 34 yaşındaki Sinem Kobal'dan yeni pozlar geldi. Güzel oyuncunun formda hali dikkat çekti.

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında hayatını birleştiren güzel oyuncu Sinem Kobal 2020 yılında kızı Lalin'i kucağına almıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal geçtiğimiz haziran ayında ikinci kez kız çocuğu dünyaya getirdi. Bir kez daha bebek mutluluğu yaşayan ünlü çift sosyal medyanın ilgi odağı olmuştu.Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının gözde çiftleri arasında yer alan İmirzalıoğlu ailesi, ikinci kızları Leyla'yı kucaklarına almış ancak kısa bir süre sonra Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın minik kızları Leyla'nın, mikroba bağlı zatürre başlangıcı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü ortaya çıkmıştıSevenlerini endişelendiren haber sonrası minik Leyla sağlığına kavuştu. İkinci bebeğini kucağına alan güzel oyuncu Sinem Kobal'dan yeni paylaşım geldi. Hayranlarıyla sosyal medya üzerinden buluşmayı ihmal etmeyen Sinem Kobal doğum kilolarından hızla kurtuldu ve yeni pozunu yayınladı. İlk hamileliği sonrasında da hızla eski formuna kavuşan Sinem Kobal yine sanki hiç doğum yapmamış gibi fit.Instagram hikayesinden bu pozları paylaşan Sinem Kobal'ın fit haline övgüler yağdı.