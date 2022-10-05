. Serenay Sarıkaya'dan yeni paylaşım!

Uzun süredir ekranlarda yer almayan Serenay Sarıkaya, özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz haftalarda bir süredir aşk yaşadığı işletmeci Umut Evirgen'le ayrıldıkları haberiyle adından söz ettiren oyuncu, şimdilerde yeni bir projede Burak Deniz ile başrolleri paylaşıyor. Dijital bir platformda yayınlanacak olan dizi için İstanbul-Adana arası mekik dokuyan Sarıkaya'dan yeni bir fotoğraf geldi.

Oyunculuk performansının yanı sıra gerek özel hayatı gerek sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Serenay Sarıkaya (30), bir süredir işletmeci Umut Evirgen (32) ile aşk yaşıyordu. Yaz başı birlikte tatil için Yunanistan'a giden çiftten kötü haber gelmişti.'YORULDUK, YÜRÜTEMEDİK'İlişkileri bir dargın bir barışık devam eden Sarıkaya ile Evirgen'in, geçtiğimiz haftalarda ayrılık kararı aldıkları iddia edilmişti. Serenay Sarıkaya'nin, ayrılıkla ilgili yakın çevresine; 'Yorulduk, yürütemedik' dediği öğrenilmişti.Uzun yıllar sonra yeniden dizi setlerine dönen Sarıkaya, bir süredir Burak Deniz ile başrolünde oynadığı 'Şahmeran' adlı yapım için Adana'da bulunuyor. Dijital bir platformda yayınlanacak olan dizisi için heyecanlı olan güzel oyuncudan yeni bir paylaşım geldi.'ADANA-İSTANBUL'Sette yoğun bir tempoda çalışan ve Adana-İstanbul arası mekik dokuyan Serenay Sarıkaya, çektiği selfieyi 'Adana-İstanbul... İstanbul-Adana' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Şapkasıyla poz veren ünlü ismin fotoğrafı, büyük ilgi gördü.