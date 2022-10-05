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O olay hakkında ilk kez konuştu

Taksici ile yaşadığı tartışma ve basına yansıyan görüntülerinin ardından uzunca bir süre konuşulan şarkıcı Irmak Arıcı, konuk olduğu radyo programında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Irmak Arıcı, "Bu olay beni hayata küstürmedi ama olayla ilgili yanlış anlaşıldığım için çok üzüldüm. Olayın öncesinin olduğunu insanların anlamamak istememesi çok kırıcı... Dolayısıyla çok zor bir dönem geçirdim." dedi.

Ekleme: 5.10.2022 - 14:10 Güncelleme: 5.10.2022 - 14:13 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Irmak Arıcı, Özgür Aras'ın sunuculuğunu üstlendiği radyo programına konuk oldu. Kendisini diğer rakiplerinden ayıran özelliği hakkında konuşan Arıcı, "Benim en büyük handikabım şarkı yazabiliyor olmam. Bir ara şarkı yazma yeteneğimi kaybettim ve çok korktum. 1 sene hiçbir şey yazamadım. Çok korktum, dedim ki Irmak buraya kadar dedim..." dedi.

O olay hakkında ilk kez konuştu

Irmak Arıcı, şarkı yazma ilhamını bu olay nedeniyle kaybettiğini açıkladı. Arıcı, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bu olay beni hayata küstürmedi ama olayla ilgili yanlış anlaşıldığım için çok üzüldüm. Olayın öncesinin olduğunu insanların anlamamak istememesi çok kırıcı... Dolayısıyla çok zor bir dönem geçirdim. Kendini ifade edemedim. Samsun Demir benim öz babam gibidir. Irmak'cım bu olayda sessiz kalacaksın dedi ve ben sessiz kaldım. Ben hiçbir zaman nereden geldiğimi unutmadım. İnsanların orada benim o şahsa ettiğim sözden 'sen insanları eziyorsun' gibi yafta yapıştırmaları benim çok ağrıma gitti."

O olay hakkında ilk kez konuştu
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