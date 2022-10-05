. Kerem Bürsin'i kızdıran haber!

'Sen Çal Kapımı' adlı dizinin setinde tanışan Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in aşkı, Maldivler'de ortaya çıkmıştı. 2021 yılında aşk yaşadıkları belgelenen ikili, geçtiğimiz aylarda ayrılmıştı. Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in menajerlerinin, iki oyuncunun kariyerlerini düşünerek, bu ilişkinin bitmesi yönünde baskı yaptıkları öne sürülmüştü.Sonrasında Stephanie Cayo ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen Bürsin, bu haberler hakkında konuşarak şu ifadeleri kullanmıştı:Geçtiğimiz haftalarda ise oyuncu Ege Kökenli ve Lior Ahituv'nun düğününe tek başına katılan Bürsin, "Ertelenmiş bir düğün için buradayım. İkisini de şimdiden mutluluklar diliyorum" derken, basın mensuplarının sorularına kaçamak cevaplar vermişti. Hayatına 'single' (bekar) olarak devam ettiğini dile getiren yakışıklı oyuncu, "İlişki yok. Gayet single'ım ama iyiyim" demişti. Bürsin, sürpriz birliktelikleri sessiz sedasız sona eren Hande Erçel hakkında ise "Arkadaşlığımız tabii ki devam ediyor" demekle yetinmişti.Tüm bunların ardından ünlü isim; kendisi hakkında haber yapan bir magazin sayfasına verdiği cevapla gündeme geldi. Yeni bir ilişkiye başladığı yönündeki haberi yalanlayan yakışıklı oyuncu, yorumunda şu ifadelere yer verdi:Söz konusu magazin sayfasının, Kerem Bürsin'in gündem olan cevabı üzerine gönderilerini yorumlara kapatmış olması da dikkat çekti.