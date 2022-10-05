. Gökçe Bahadır: Başarının sırrı çalışmak
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Beyaz Gazete
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Gökçe Bahadır: Başarının sırrı çalışmak

Magazin Gazetecileri Derneği'nin (MGD) düzenlediği 26. Altın Objektif Ödülleri, CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul'da düzenlenen organizasyonla sahiplerini buldu. 'Yılın Dijital Platform Dizi Oyuncusu' ödülünü alan Gökçe Bahadır, törene eşi Emir Ersoy ile geldi.

Ekleme: 5.10.2022 - 01:45 Güncelleme: 5.10.2022 - 01:46 / Editör: Ozge Selin
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gökçe Bahadır “Böyle güzel bir gecede olmak benim için çok güzel bir duygu. Ödül alacağım için de gerçekten çok mutluyum' dedi.

'DİSİPLİNLİ OLUNCA İŞİN KALİTESİ ARTAR'

Basın mensuplarının “Oynadığınız projeler genelde başarılı oluyor. Bunun bir sırrı var mı?” sorusuna güzel oyuncu, “Başarının sırrı çok çalışmak. Çok çalışınca ve disiplinli olunca işin kalitesi o kadar da artar' yanıtını verdi.

Gökçe Bahadır: Başarının sırrı çalışmak
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