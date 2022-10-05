. Fulya Zenginer'i kızdıran yorum!
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Fulya Zenginer'i kızdıran yorum!

2019 yılında grafik sanatçısı Küntay Tarık Evren ile dünyaevine giren, 24 Mayıs tarihinde 'Milan' adını verdiği oğlunu kucağına alarak ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Fulya Zenginer, şimdilerde vaktinin tamamını bebeğiyle geçiriyor. Oğluyla keyifli anlarını da sık sık yayınlayan ünlü isim, bir takipçisinin oğlunun kilosuyla ilgili yorumuna sinirlendi. Zenginer, "Kimsenin çocuğuna 'Sütün yetmiyor mama mı versen?', 'Çocuğun zayıf' bilmem ne demeyin" sözleriyle sitem etti.

Ekleme: 5.10.2022 - 01:33 Güncelleme: 5.10.2022 - 01:35 / Editör: Ozge Selin
'Küçük Kadınlar' (2008-2011) dizisinde canlandırdığı 'Yeliz' karakteriyle tanınan Fulya Zenginer, üç yıl önce grafik sanatçısı Küntay Tarık Evren ile dünyaevine girmişti. 24 Mayıs'ta Milan adını verdikleri oğullarını kucaklarına alan ikili, ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

'BENİM İÇİN HER GÜN MİLAN GÜNÜ'

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Fulya Zenginer, geçtiğimiz haftalarda; oğlunun omzunda uyurken çekilen fotoğrafını yayınlamıştı. Zenginer, gönderisine; 'Milantesi... Haftanın 'Milan' günü. Gerçi benim için her gün Milan günü...' ifadelerini not düşmüştü. Takipçileri Fulya Zenginer'in gönderisine, 'Çok tatlı' ve 'Pili bitmiş sanırım' şeklinde yorumlarda bulunmuştu.

Ünlü isim, geçtiğimiz hafta da eşi Küntay Tarık Evren ile evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı. Güzel oyuncu, eşi, oğlu Milan ve köpekleriyle çektirdikleri kareleri, “Bugün evliliğimizin 3'üncü yıldönümü ve büyüyen çekirdek ailemiz” notuyla sosyal medyada paylaşmıştı.

Fulya Zenginer'i kızdıran yorum!

'BU ÇOCUK SANKİ BÜYÜMÜYOR'

Şimdilerde oğluyla ilgilenen ve anneliğin tadını çıkaran Zenginer, bir takipçisinden gelen yoruma yanıt verdi. Ünlü oyuncu, takipçisinin 'Bu çocuk sanki hiç büyümüyor, zayıf. Neden acaba?' şeklindeki sözlerine; 'Eğitimsizliğin verdiği cesaretle birleşen empatisizlik olsa gerek bu. Nerede görsem tanırım. Allah kolaylık versin. Bu kafada yaşamak zor' cevabını verdi.

Fulya Zenginer'i kızdıran yorum!

'BEZİYORUZ'

Ardından bu diyaloğu Instagram hesabını hikayeler bölümünden de paylaşan Zenginer, ilk yorumunu sildiğini söyledi ve bu tarz yorumlar yapan insanlara sitem etti. Oyuncu, paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

Düşünmeden yazıp amam veren anneleri kırdığım için cevabı bu şekilde değiştirdim. Lütfen çocuklarımızın kilolarıyla uğraşmayın. Bizler her gün 'acaba sütüm yetiyor mu?, Bebeğim iyi mi? Öyle mi böyle mi?' diyoruz zaten. Bir bebek büyütme çabası yeterince zorlayıcıyken üzerine bir de böyle cahilce yaklaşımlardan beziyoruz. Kimsenin çocuğuna 'Sütün yetmiyor mama mı versen?', 'Çocuğun zayıf' bilmem ne demeyin.
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