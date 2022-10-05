. Doğum gününü böyle kutladı

Yıllarca aşk yaşadığı Kıvanç Kılınç ile ilişkisini noktalayan Sinem Ünsal'ın, dizi aşkı gerçek olmuştu. 'Mucize Doktor' ile yıldızı parlayan oyuncu, 'Gizli Saklı' adlı yaz dizisindeki partneri Halit Özgür Sarı ile aşk yaşamaya başlamıştı.Oynadıkları dizide senaryo gereği iki sevgiliyi canlandıran ve gerçek hayatta da aşk yaşamaya başlayan ikili, dizinin final yapmasının ardından birlikte tatile çıkmıştı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamak isteyen oyuncular, Sırbistan'a gidip, yorgunluk atmıştı.Rol alacağı yeni filmin okuma provası çıkışında görüntülenen oyuncu Sinem Ünsal, ilişkisini ilan etmişti. Halit Özgür Sarı hakkındaki sorulara yanıt veren oyuncu, "Tatile beraber gittik. Her şey güzel gidiyor." şeklinde konuşmuştu.Şimdilerde mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten Halit Özgür Sarı, 29 yaşına bastı. Ünsal da 'Kardeşlerim' dizisiyle tanınan sevgilisinin doğum gününü Instagram hesabından paylaştığı siyah-beyaz fotoğraf ile kutladı. Ünsal yayınladığı kareye "İyi ki varsın. Bir yaşına daha girdin." yazdı.