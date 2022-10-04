. Zayıflığının sırrı ortaya çıktı!

Tatil dönüşü gecelerde boy gösteren Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbise seçimleriyle kendine hayran bıraktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla bu yıl 59'uncusu düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali ünlü akınına uğradı. Geceye katılanlar arasında Nurgül Yeşilçay da vardı.Asmalı Konak dizisiyle yıldızı parladığında kariyerinin çok başında olan Nurgül Yeşilçay, zayıflama sırrı ile gündeme geldi. Nurgül Yeşilçay zayıflamasındaki en büyük etkeni şu sözlerle açıkladı: "."