. Merve Boluğur ve eşi düğüne gelen konuğun boynundaki altın kolyeyi aldı

Sevgilisi DJ Mert Aydın ile yaptığı sosyal medya paylaşımlarında sıklıkla 'kocam' hitabını kullanan Merve Boluğur, geçtiğimiz gün muradına erdi. Merve Boluğur, sevgilisi Mert Aydın'la Fuat Paşa Yalısı'nda dünyaevine girdi.Düğünde şahitlik yapan Aslı Hünel'in Merve Boluğur'a hediyesi de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Hünel, geline 65 bin TL değerinde 10 tam altın taktı. Ünlü çiftin düğününde şaşırtan bir detay daha ortaya çıktı. Düğünlerine gelen bir arkadaşlarının hediyesiz geldiğini gören çift, yaptıklarıyla şaşırttı. Merve Boluğur ve eşi, düğüne gelen arkadaşlarının boynundaki altın zincire el koydu.Arkadaşlarınındemesi ve yüzünün düşmesi sosyal medyada olay oldu.