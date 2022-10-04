. Hadise, Gülşen'le komşu oluyor

Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in 5 aylık evliliği, geçtiğimiz günlerde görülen dava ile 5 dakikada bitmişti. Geçen nisan ayında sessiz sedasız nikah masasına oturan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in ayrılığı ise büyük ses getirdi.Mehmet Dinçerler'le yaşadığı evi terk etmeye hazırlanan Hadise, şarkıcı Gülşen'in de oturduğu Zincirlikuyu'daki bir siteden kendine ev buldu.Eski eşine dair hiçbir eşyayı evden almayacağı öğrenilen Hadise'nin, yeni evi için hazırlıklara hız verdiği konuşuluyor.