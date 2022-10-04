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Hadise, Gülşen'le komşu oluyor

Mehmet Dinçerler ile yaşadığı evden çıkmaya hazırlanan Hadise, Gülşen'in oturduğu siteye taşınıyor.

Ekleme: 4.10.2022 - 12:54 Güncelleme: 4.10.2022 - 12:57 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in 5 aylık evliliği, geçtiğimiz günlerde görülen dava ile 5 dakikada bitmişti. Geçen nisan ayında sessiz sedasız nikah masasına oturan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in ayrılığı ise büyük ses getirdi.

Bekar hayata dönüş

Mehmet Dinçerler'le yaşadığı evi terk etmeye hazırlanan Hadise, şarkıcı Gülşen'in de oturduğu Zincirlikuyu'daki bir siteden kendine ev buldu.

Gülşen'e komşu oluyor

Eski eşine dair hiçbir eşyayı evden almayacağı öğrenilen Hadise'nin, yeni evi için hazırlıklara hız verdiği konuşuluyor.

Hadise, Gülşen'le komşu oluyor


Hadise, Gülşen'le komşu oluyor
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