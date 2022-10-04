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Düğün sonrası ilk paylaşım!

Oyunculuğu bırakıp, müziğe yönelen Merve Boluğur'un bir süredir birlikte olduğu DJ Mert Aydın'la dünyaevine girdi. Boluğur, nikahtan önce sosyal medya hesabından soyadını 'Aydın' olarak güncelledi. Oyuncu, eşiyle fotoğrafını da “Kocam dedim dedim oldun. Seni çok seviyorum” notuyla paylaştı. Boluğur'dan düğün sonrası ilk kare geldi.

Ekleme: 4.10.2022 - 01:20 Güncelleme: 4.10.2022 - 01:24 / Editör: Ozge Selin
Merve Boluğur, bu ayın başında DJ sevgilisi Mert Aydın'ın evlenme teklifi almıştı. Heyecandan gözleri dolan Boluğur, Aydın'ın teklifi karşısında, 'Sonsuza kadar evet' cevabını vermişti. Ünlü oyuncu, evlenme teklifi aldığı anları Instagram hesabından da paylaşıp, 'I said yes (evet dedim) kocam' notunu düşmüştü.

BOLUĞUR'A GELEN MESAJ KRİZ ÇIKARDI!

Sevgilisi DJ Mert Aydın ile evlilik hazırlıkları yapan Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde ise Aydın ile Nişantaşı City's'de araç beklerken görüntülenmişti. Araçlarını bekledikleri sırada hararetli bir tartışma yaşayan ikilinin arasının oyuncunun telefonuna gelen bir mesaj yüzünden açıldığı anlaşılmıştı.

Düğün sonrası ilk paylaşım!

'EN BÜYÜK HEDİYEM YANIMDA'

Sonraki günlerde ise bir alışveriş merkezinde görüntülenen Merve Boluğur ile Mert Aydın'dan basın mensuplarına 'Bugün benim doğum günüm' demişti. Sevgilisi Mert Aydın'ın elindeki paketin dikkat çekmesi üzerine muhabirler, 'Mert Bey'in hediyesi bu sanırım?' diye sormuştu.

Düğün sonrası ilk paylaşım!

PROFİLİNE EKLEDİ

Nikah öncesi hazırlıkları takipçileriyle paylaşan Merve Boluğur, saç ve makyajının yapıldığı anları yayınladı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isim 'Soyadı' hamlesiyle de adından söz ettirdi. 35 yaşındaki Boluğur, nikâh törenine saatler kala Mert Aydın'ın soyadını Instagram profiline ekledi. Ünlü oyuncunun bu hamlesi sosyal medyada gündem oldu.

“KOCAM DEDİM DEDİM OLDUN”

Ünlü isim, eşiyle fotoğrafını da “Kocam dedim dedim oldun. Seni çok seviyorum” notuyla paylaştı.

Düğün sonrası ilk paylaşım!

GELİNLİĞİ BEĞENİLDİ

Düğün gecesinden fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sunan Merve Boluğur, after parti için de Tolga Çam imzalı taşlarla bezeli mini bir elbise tercih etti. Ünlü oyuncunun hem gelinliği hem after parti için tercih ettiği elbise takipçilerinden tam not aldı.

Düğün sonrası ilk paylaşım!

DÜĞÜNDEN SONRA PAYLAŞTI

Sosyal medya gündemindeki Merve Boluğur'dan düğün sonrası ilk paylaşım geldi. Boluğur, eşiyle samimi pozunu, 'Tapulu kocam' notuyla yayınladı.

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