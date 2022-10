Merve Boluğur, bu ayın başında DJ sevgilisi Mert Aydın'ın evlenme teklifi almıştı. Heyecandan gözleri dolan Boluğur, Aydın'ın teklifi karşısında, 'Sonsuza kadar evet' cevabını vermişti. Ünlü oyuncu, evlenme teklifi aldığı anları Instagram hesabından da paylaşıp, 'I said yes (evet dedim) kocam' notunu düşmüştü.BOLUĞUR'A GELEN MESAJ KRİZ ÇIKARDI!Sevgilisi DJ Mert Aydın ile evlilik hazırlıkları yapan Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde ise Aydın ile Nişantaşı City's'de araç beklerken görüntülenmişti. Araçlarını bekledikleri sırada hararetli bir tartışma yaşayan ikilinin arasının oyuncunun telefonuna gelen bir mesaj yüzünden açıldığı anlaşılmıştı.'EN BÜYÜK HEDİYEM YANIMDA'Sonraki günlerde ise bir alışveriş merkezinde görüntülenen Merve Boluğur ile Mert Aydın'dan basın mensuplarına 'Bugün benim doğum günüm' demişti. Sevgilisi Mert Aydın'ın elindeki paketin dikkat çekmesi üzerine muhabirler, 'Mert Bey'in hediyesi bu sanırım?' diye sormuştu.PROFİLİNE EKLEDİNikah öncesi hazırlıkları takipçileriyle paylaşan Merve Boluğur, saç ve makyajının yapıldığı anları yayınladı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isim 'Soyadı' hamlesiyle de adından söz ettirdi. 35 yaşındaki Boluğur, nikâh törenine saatler kala Mert Aydın'ın soyadını Instagram profiline ekledi. Ünlü oyuncunun bu hamlesi sosyal medyada gündem oldu.“KOCAM DEDİM DEDİM OLDUN”Ünlü isim, eşiyle fotoğrafını da “Kocam dedim dedim oldun. Seni çok seviyorum” notuyla paylaştı.GELİNLİĞİ BEĞENİLDİDüğün gecesinden fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sunan Merve Boluğur, after parti için de Tolga Çam imzalı taşlarla bezeli mini bir elbise tercih etti. Ünlü oyuncunun hem gelinliği hem after parti için tercih ettiği elbise takipçilerinden tam not aldı.DÜĞÜNDEN SONRA PAYLAŞTISosyal medya gündemindeki Merve Boluğur'dan düğün sonrası ilk paylaşım geldi. Boluğur, eşiyle samimi pozunu, 'Tapulu kocam' notuyla yayınladı.