. DiCaprio ile aynı otelde görüntülendi!

Beş yıldır aşk yaşadığı Camila Morrone ile güzel modelden 22 yaş büyük olan ABD'li aktör Leonardo DiCaprio'nun, geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırdıkları ortaya çıkmıştı. Ünlü isme yakın kişiler, Leo ve Camila'nın son zamanlarda birbirlerinden uzaklaştığını ve ikilinin kötü bir şekilde ayrılmadığını söylemişti.Bu ayrılık, Hollywood yıldızının 25 yaşın üzerindeki bir kadınla asla halka açık bir şekilde ilişki yaşamadığı söylentilerini de güçlendirmiş olmuştu. Ayrılığın ardından sosyal medya kullanıcılarının Oscar ödüllü oyuncunun 25 yaşın üzerindeki kadınlarla aşk yaşamadığını savunmalarına rağmen, Leonardo DiCaprio'nun 27 yaşındaki süper model Gigi Hadid ile romantik bir bağ kurduğu iddia edilmişti.InTouch ise, geçen hafta DiCaprio ve Hadid'in yazın birkaç kez görüştüğünü, ancak ciddi bir ilişkileri olmadığını bildirmişti. Dergiye konuşan kaynaklardan biri, 'Gigi ve Leonardo birkaç yıl önce tanıştılar ve birbirlerine ilgi duyuyorlar. Gigi tam onun tipi; muhteşem ve seksi' diye konuşmuştu. Ancak diğer kaynak ise ikilinin sadece arkadaş olduğunu söylemişti. Süper model Gigi Hadid ile romantik bir bağ kurduğu iddia edilmişti.'TAM ONUN TİPİ'InTouch ise, geçen hafta DiCaprio ve Hadid'in yazın birkaç kez görüştüğünü, ancak ciddi bir ilişkileri olmadığını bildirmişti. Dergiye konuşan kaynaklardan biri, 'Gigi ve Leonardo birkaç yıl önce tanıştılar ve birbirlerine ilgi duyuyorlar. Gigi tam onun tipi; muhteşem ve seksi' diye konuşmuştu. Ancak diğer kaynak ise ikilinin sadece arkadaş olduğunu söylemişti.'VAKİT GEÇİRİYORLAR'Ünlü isimlere yakın kaynaklar ise People'a konuşarak; aktör ve genç süper modelin New York'ta 'birbirlerini tanımak' için vakit geçirdiklerini aktarmıştı.Kaynaklardan biri, DiCaprio ve Hadid'in henüz 'aşk yaşamadıklarına' dikkat çekerken, bir diğeri ise Hollywood yıldızının bir çocuk annesi modelin 'peşinde olduğunu' söyleyerek; şu ifadeleri kullanmıştı:Ayrılığın üzerinden sadece birkaç hafta geçti, Leo o zamandan beri arkadaşları ve ailesiyle takılıyor. Gigi ile de arkadaş gruplarıyla birlikte görüştüler.BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLERDiCaprio ve Hadid, bu söylentilerin ardından New York'ta bir partide yakınlaşırken görüntülenmişti. İkili, gürültülü partinin ortasında sohbet etmeye çalışırken birbirlerine doğru eğilmiş bir şekilde fotoğraflanmıştı.Bu, Hollywood yıldızının 25 yaşından büyük olan bir kadınla aşk yaşadığı ilk sefer gibi görünüyor. Ayrıca adının birlikte anıldığı kadınlar arasında çocuğu olan tek kişi de Gigi Hadid.AYNI OTELE GİTTİLERTüm bunların ardından Leonardo DiCaprio ve Gigi Hadid, kaynakların aşk yaşadıklarını söylemelerinden sonra geçtiğimiz günlerde Paris'te yer alan bir otelde ayrı ayrı görüntülendi.TMZ'nin haberine göre; Paris Moda Haftası'nda geçen uzun bir günden sonra otele giriş yapan Hadid'den kısa süre sonra, Hollywood yıldızı da aynı otele geldi. Yaklaşık üç saat sonra ise DiCaprio'nun lüks otelden gece 1 civarında ayrıldığı görüldü. Gigi de dakikalar sonra otelden çıktı.GECEYİ ARKADAŞLARIYLA GEÇİRDİHadid'in nereye gittiği belli değilken; Oscar ödüllü oyuncu, oteline dönmeden önce gecenin geri kalanını arkadaşlarıyla birkaç gece kulübüne giderek geçirdi.Her ne kadar çift 'yavaş ilerliyor' olsa da, DiCaprio; şu an yurtdışında çalışan Hadid'e birlikte ilk seyahatlerini gerçekleştirmek için katılmış gibi görünüyor.