. Buse Varol'dan Alişan paylaşımı...

Bir dönem boşanacakları haberleriyle gündeme gelen ve ardından aralarındaki buzları eriten Buse Varol ile Alişan, geçtiğimiz aylarda eşiyle objektif karşısına geçmişti. İki çocuk babası Alişan paylaşımına; 'Uzun zaman olmuştu birlikte fotoğraf koymayalı…Sağlık olsun da sevgi hep daim' notunu düşmüştü. Ünlü çifte kısa sürede binlerce beğeni ve 'Maşallah' yorumları gelmişti.'ABİSİ HEP BÖYLE BAKAR KARDEŞİNE'Yaz boyu ailesiyle deniz,kum ve güneşin tadını çıkaran Alişan, oğlu ve kızıyla objektif karşısına geçmişti. Alişan, Burak ve Eliz ile verdiği poza; 'Abisi hep böyle bakar kardeşine' notunu kalp ve nazar boncuğu emojileriyle eklemişti. Ünlü türkücünün paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum gelmişti.ÇOCUKLARIYLA POZUNA YORUM YAĞDIÜnlü türkücünün eşi Buse Varol, 'Canlarım' yorumunu yaparken; Alişan'ın merhum kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş ise 'Maşallah onlara. Abisi her zaman öyle bakacak' ifadelerini kullanmıştı.'DOSTA GÜVEN, DÜŞMANA KORKU SALIYORUZ'Oğlu Burak ve kızı Eliz ile yakından ilgilenen Alişan, geçtiğimiz haftalarda da çocuklarıyla objektif karşısına geçmişti. Kızı ve oğlunda Örümcek Adam kostümü olan kendisi de dinazor kostümünü başına geçiren türkücü, paylaşımına; '2 örümcek ,1 dinazor… Dosta güven, düşmana korku salıyoruz maşallah' notunu düşmüştü.Alişan ve çocuklarının pozuna binlerce beğeni ve yorum gelirken Buse Varol da bu kareye kayıtsız kalamamıştı. Ünlü oyuncu, eşi ve evlatlarına; 'Aşklarım' yorumunu yapmıştı.AŞK POZUUzun süredir herhangi bir projede yer almayan Buse Varol, son olarak eşiyle objektif karşısına geçti. Alişan'la bahçede poz veren Varol, bu kareyi takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Eşinin paylaşımına kayıtsız kalmayan Alişan da kalp emojisiyle yorum yaptı.