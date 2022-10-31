. Ünlü oyuncudan estetik cevabı!

Geçtiğimiz ay oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan işletmeci Umut Evirgen'in adı oyuncu Farah Zeynep Abdullah'la aşk iddialarına karışmıştı. İkilinin Emirgan'da bilinen bir mekanda buluştuğu haberleri gündem olurken; Abdullah ve Evirgen ne olduysa akşamında birbirini takipten çıkmıştı.KENDİ EVİNE GÖNDERDİÜnlü isimler, geçtiğimiz haftalarda da Evirgen'in Emirgan'daki mekanında sabah saatlerine kadar eğlenmişti. Farah Zeynep Abdullah'ı mekandan arkadaşının aracı ile kendi evine gönderen işletmeci, kendi aracı ile arkadan gitmişti.'YAKIN ARKADAŞIZ'Umut Evirgen'in arkadaşı, oyuncuyu Evirgen'in evine götürerek gazetecileri fark edince; ileri doğru sürmeye devam etmişti. Ardından eve giren Farah Zeynep Abdullah ve Umut Evirgen çifti 'Yakın arkadaşız!' demişti.UMUT'TAN FARAH'LA İLK KARETüm bunların ardından Umut Evirgen'den, Farah Zeynep Abdullah'la ilk paylaşım gelmişti. Geçtiğimiz akşam yakın dostları Hazar Ergüçlü-Onur Ünlü çifti, Birkan Sokullu ve Serkan Keskin ile bir araya gelen Evirgen, bu anlarda çekilen fotoğrafı 'İzleme komitesi' notuyla Instagram hesabından paylaşmıştı. Masada Farah Zeynep Abdullah'ın da olması dikkatlerden kaçmamıştı.'DUDAK DOLGUSU OLMAYAN SON İNSANLARDAN BİRİ BENİM GALİBA''Bergen' sahne adıyla bilinen arabesk sanatçısı Belgin Sarılmışer'in hayatını anlatan filmdeki performansıyla takdir toplayan ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından soru-cevap yaptı.Ünlü oyuncu, bir takipçisinin 'Dudaklarınız çok güzel, dolgu var mı acaba?' sorusuna videolu yanıt verdi. Abdullah videoda dudaklarını göstererek; 'Çok teşekkür ederim. Yok, yani dudak dolgusu olmayan son insanlardan biri benim galiba. Ama ben bu sabah düşündüm. Ruj sürdüm ve dedim ki 'tamam, yeterli' diye konuştu.