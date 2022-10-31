. Tarkan'dan Teğmen'e övgü

Teğmen Ahmet Hamdi Öğüt, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'nde ünlü şarkıcı Tarkan'ın 1997 yılında yayınladığı şarkısı 'İnci Tanem'i seslendirdi.Sesi Tarkan'a benzeyen teğmenin o anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, Teğmen Ahmet Hamdi Öğüt'in 'İnci Tanem' yorumuna büyük ilgi gösterdi.'Megastar' da teğmenin bu performansına kayıtsız kalmadı. Tarkan, konuyla alakalı sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı, 'Çok güzel söylemişsin teğmen kardeş. Ağzına, yüreğine sağlık...' diyerek, Öğüt'e övgüler yağdırdı.