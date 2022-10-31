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Beyaz Gazete
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Sabri Sarıoğlu'ndan flaş açıklama!

Sabri Sarıoğlu ve pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, Florya'da alışveriş merkezinde yemek yedikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ekleme: 31.10.2022 - 23:13 Güncelleme: 31.10.2022 - 23:14 / Editör: Ozge Selin
Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ve pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, geride bıraktığımız gün Aqua Florya AVM'de objektiflere takıldı. Baş başa geldikleri alışveriş merkezinde yemek yiyen çift, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayıp objektiflere poz verdi.

Sabri Sarıoğlu'ndan flaş açıklama!

"Yağmur'un işi dolayısıyla pek kendimize vakit ayıramıyoruz. İlk fırsatta yemek yiyelim dedik. Pilot eşi olmak zor, o uçarken çocuklar da bana emanet. O burada olduğu zaman her şey daha güzel ve kolay" diyen Sabri Sarıoğlu, kısa süren sohbetin ardından vale noktasında bekleyen özel aracına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı.

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