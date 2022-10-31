. 'Oğluşumla ilk doğum günüm!'
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'Oğluşumla ilk doğum günüm!'

Kendisi gibi oyuncu Ceyhun Ergin ile sessiz sedasız nikâh masasına oturan Leyla Lydia Tuğutlu, şimdilerde hamilelik heyecanı yaşıyor. İlk kez anne olmak için gün sayan güzel oyuncu, dün 33 yaşına bastı. Doğum günü için bir paylaşım yapan Tuğutlu, hem duygularını paylaştı hem de doğum gününü kutlayan herkese teşekkür etti.

Ekleme: 31.10.2022 - 01:02 Güncelleme: 31.10.2022 - 01:05 / Editör: Ozge Selin
Daha önce 'Kızım', 'Delibal', 'İçimdeki Ses', 'Cebimdeki Yabancı' gibi yapımlarda rol alan Leyla Lydia Tuğutlu, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir davette 'Şu anda söylemek istiyorum artık, pandemi öncesinde ben evlilik teklifimi zaten almıştım. Geçtiğimiz aylarda Almanya'da çok kalabalık olmayan bir düğün ile hızlıca evlendik ve geldik' demişti.

SÜRPRİZ EVLİLİK

İtalya'da evlilik teklifi aldığını söyleyen Tuğutlu, 'Hızlıca hazırlamış, yüzüğü seçmiş çok da beğendim ve hoşuma gitti' diyerek 'Bir kutlama da yapacağız ama acelemiz yok, müsait bir zamanda' diyerek evlendiğini ilk kez açıklamıştı.

'Oğluşumla ilk doğum günüm!'

ANNE OLUYOR

Sürpriz evlilik haberi sonrası Leyla Lydia Tuğutlu'nun hamile olduğu ortaya çıktı. Erkek bebek dünyaya getirmeye hazırlanan ünlü isim, geçtiğimiz haftalarda bir dergiye röportaj vermiş ve hamilelik süreciyle ilgili düşüncelerini paylaşmıştı.

Tuğutlu, “Sürecin başından beri kilo alma korkusuyla yaşamıyorum. İlginç bir şekilde bedenimle ilgili hiçbir kaygı taşımıyorum. Bu konuda çok samimiyim. Yemek yemeyi normalde de çok seven biriyim ama abartmıyorum, daha önce nasıl yiyorsam öyle yiyorum. Şeker tüketmiyorum mesela. Bedenen fit kalmak kadar bence mental hazırlık da çok önemli. Her gün yoga yapıyorum, yürüyorum. Bulabildiğim iyi kitapları okuyorum, doğala ve doğruya en yakın bilgileri bulabildiğim kaynakları. Hamilelikle ilgili bile ne kadar bilgi kirliliği olduğunu gördüm. Bu dönem bana çok şey öğretiyor diyebilirim” şeklinde konuşmuştu.

'Oğluşumla ilk doğum günüm!'

OĞLUNA VERECEĞİ İSİM TARTIŞMA KONUSU OLDU

Heyecanı günden güne artan Leyla Lydia Tuğutlu, birkaç gün önce de oğluna Mete Felix ismini vereceğini açıklamıştı. Oyuncunun, oğluna vereceği isim sosyal medyayı ikiye bölmüştü. Tuğutlu'ya hayranları, “Başka isim bulamadın mı?” ve “İyi olmuş, çocuk hem Türkiye'de hem de yurt dışında sorun yaşamaz” gibi mesajlar yollamıştı.

'HOŞ GELDİN YENİ YAŞIM'

Zaman zaman karnı burnunda pozlarını da takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, dün 33 yaşına bastı. Tuğutlu, doğum günü kutlamasında verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü isim, pastasıyla çekilen fotoğraflarına; 'Hoş geldin yeni yaşım. Bu yıl bize sürprizlerle geldin ve ne çok şey öğrettin. Arayan, mesaj atan, güzel dileklerini eksik etmeyen herkese teşekkürler. Oğluşumla ilk doğum günüm' notunu düştü.

'Oğluşumla ilk doğum günüm!'

'ÇİFTE KUTLAMA'

İlk kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan Leyla Lydia Tuğutlu'nun paylaşımına binlerce beğeni ve 'Çifte kutlama', 'İyi ki doğdun en güzel anne', 'Bebişle nice doğum günlerini birlikte kutlayın' gibi yorumlar geldi.
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