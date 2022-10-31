. Nurgül Yeşilçay meslektaşlarına seslendi
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Nurgül Yeşilçay meslektaşlarına seslendi

Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından, "Bugün Özgü Namal'ı gördüm. Onu seyretmeyi ne kadar özledim. Bizim jenerasyonda çok iyi isimler var. Mesela Sanem Çelik’i de özledim. Bazen rakip olmayı, bazen omuz omuza olmayı bazen de bir işi beraber sırtlamayı... Bir de Başak Köklükaya’yı... Haydi kızlar, neredesiniz?" mesajını yayınladı.

Ekleme: 31.10.2022 - 09:12 Güncelleme: 31.10.2022 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, kendi jenerasyonundaki meslektaşlarına seslendi.

'HAYDİ KIZLAR, NEREDESİNİZ?'

Konuyla alakalı konuşan Yeşilçay, 'Bugün Özgü Namal'ı gördüm. Onu seyretmeyi ne kadar özledim. Bizim jenerasyonda çok iyi isimler var. Mesela Sanem Çelik'i de özledim. Bazen rakip olmayı, bazen omuz omuza olmayı bazen de bir işi beraber sırtlamayı... Bir de Başak Köklükaya'yı... Haydi kızlar, neredesiniz?' ifadelerini kullandı.

Nurgül Yeşilçay meslektaşlarına seslendi



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