. Müge Anlı, eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile görüntülendi

Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla hafta içi her gün televizyon izleyicisiyle buluşan araştırmacı gazeteci ve sunucu Müge Anlı, şu sıralar özel hayatıyla gündeme geliyor.Özel hayatını hep gözlerden uzak yaşayan Anlı, geçtiğimiz aylarda İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturmuştu.Düğününü sadece yakın çevresini davet ettiği bir organizasyonla yapan Anlı, eşiyle de bu zamana kadar hiç fotoğraf paylaşmadı. Geçtiğimiz akşam bir davete katılan Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu, ilk kez görüntülendi.