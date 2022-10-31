. Merve Boluğur'dan aşk dolu paylaşım!
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Merve Boluğur'dan aşk dolu paylaşım!

DJ Mert Aydın'la mutlu birlikteliğini geçtiğimiz ay evlilikle taçlandıran Merve Boluğur, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Eşiyle sık sık paylaşım yapan eski oyuncu, son olarak Aydın ile siyah-beyaz bir karesini paylaşarak "Özledim" notunu düştü. Ünlü isim, bunun üzerine kendisine eğlenceli yorumlar yapan takipçilerinden birine kayıtsız kalamayarak cevap verdi.

Ekleme: 31.10.2022 - 01:10 Güncelleme: 31.10.2022 - 01:12 / Editör: Ozge Selin
'Küçük Sırlar', 'Acemi Cadı' ve 'Muhteşem Yüzyıl' gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Merve Boluğur, sevgilisi DJ Mert Aydın ile 2 Ekim Pazar akşamı nikâh masasına oturmuş; çiftin düğünü Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşmişti. Boluğur'un şahitliğini Behzat Gerçeker, Aslı Hünel ve Bülent Kuş; Aydın'ınkini ise Çetin Yılmaz, Nurettin Doğan ve Murat İşgel yapmıştı.

PROFİLİNE EKLEDİ

Nikâh öncesi hazırlıkları takipçileriyle paylaşan Merve Boluğur, saç ve makyajının yapıldığı anları yayınlamıştı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isim 'soyadı' hamlesiyle de adından söz ettirmişti. 35 yaşındaki Boluğur, nikâh törenine saatler kala Mert Aydın'ın soyadını Instagram profiline eklemişti.

Merve Boluğur'dan aşk dolu paylaşım!

GELİNLİĞİ BEĞENİLDİ

Düğün gecesinden fotoğrafları da takipçilerinin beğenisine sunan Merve Boluğur, after parti için de Tolga Çam imzalı taşlarla bezeli mini bir elbise tercih etmişti. Ünlü oyuncunun hem gelinliği hem after parti için tercih ettiği elbise takipçilerinden tam not almıştı.

DÜĞÜNDEN SONRA PAYLAŞTI

Sosyal medya gündemindeki Merve Boluğur'dan düğün sonrası ilk paylaşım gelmişti. Boluğur, eşiyle samimi pozunu, 'Tapulu kocam' notuyla yayınlamıştı.

'ÖZLEDİM'

Şimdilerde eşi DJ Mert Aydın ile mutlu bir evlilik sürdüren Merve Boluğur, 4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yeni bir kare paylaştı.

Aydın'ın kendisini yanağından öptüğü, siyah-beyaz bir fotoğradı takipçilerinin beğenisine sunan ünlü isim, bu pozlarına 'Özledim' mesajını yazdı.

Merve Boluğur'dan aşk dolu paylaşım!

'İLLE DE KOCAM DEMİŞ'

Boluğur'un kısa sürede 37 bine yakın beğeni alan fotoğrafına, '2 gün ayrı kalmışımdır', 'Merve'yi altın kafese koymuşlar, ille de kocam demiş' ve 'Kocası yan odadadır kesin' gibi yorumlar yapıldı. Merve Boluğur da takipçisinin 'yan odadadır' yorumuna kayıtsız kalamayarak, gülücük emojiyle yanıt verdi.
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