. Merve Boluğur'dan aşk dolu paylaşım!

'Küçük Sırlar', 'Acemi Cadı' ve 'Muhteşem Yüzyıl' gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Merve Boluğur, sevgilisi DJ Mert Aydın ile 2 Ekim Pazar akşamı nikâh masasına oturmuş; çiftin düğünü Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşmişti. Boluğur'un şahitliğini Behzat Gerçeker, Aslı Hünel ve Bülent Kuş; Aydın'ınkini ise Çetin Yılmaz, Nurettin Doğan ve Murat İşgel yapmıştı.PROFİLİNE EKLEDİNikâh öncesi hazırlıkları takipçileriyle paylaşan Merve Boluğur, saç ve makyajının yapıldığı anları yayınlamıştı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isim 'soyadı' hamlesiyle de adından söz ettirmişti. 35 yaşındaki Boluğur, nikâh törenine saatler kala Mert Aydın'ın soyadını Instagram profiline eklemişti.GELİNLİĞİ BEĞENİLDİDüğün gecesinden fotoğrafları da takipçilerinin beğenisine sunan Merve Boluğur, after parti için de Tolga Çam imzalı taşlarla bezeli mini bir elbise tercih etmişti. Ünlü oyuncunun hem gelinliği hem after parti için tercih ettiği elbise takipçilerinden tam not almıştı.DÜĞÜNDEN SONRA PAYLAŞTISosyal medya gündemindeki Merve Boluğur'dan düğün sonrası ilk paylaşım gelmişti. Boluğur, eşiyle samimi pozunu, 'Tapulu kocam' notuyla yayınlamıştı.'ÖZLEDİM'Şimdilerde eşi DJ Mert Aydın ile mutlu bir evlilik sürdüren Merve Boluğur, 4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yeni bir kare paylaştı.Aydın'ın kendisini yanağından öptüğü, siyah-beyaz bir fotoğradı takipçilerinin beğenisine sunan ünlü isim, bu pozlarına 'Özledim' mesajını yazdı.'İLLE DE KOCAM DEMİŞ'Boluğur'un kısa sürede 37 bine yakın beğeni alan fotoğrafına, '2 gün ayrı kalmışımdır', 'Merve'yi altın kafese koymuşlar, ille de kocam demiş' ve 'Kocası yan odadadır kesin' gibi yorumlar yapıldı. Merve Boluğur da takipçisinin 'yan odadadır' yorumuna kayıtsız kalamayarak, gülücük emojiyle yanıt verdi.