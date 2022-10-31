. Kurtlar Vadisi 'Pala' son halini paylaştı

Türkiye'nin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi, aradan geçen yıllara rağmen gündemden düşmüyor.Dizide 'Pala' karakterini canlandıran Yüksel Arıcı, dün Instagram hesabından bir fotoğraf yayınladı.Sosyal medyada ciddi anlamda bir kitlesi olan Pala, son olarak gittiği Beşiktaş-Ümraniyespor maçından paylaşım yapınca adeta sosyal medya coştu.Paylaşıma, "Biz buraya boşuna mı geldik babayiğit, gözlükleri indirdiğine göre biri tehlikede." şeklindeki yorumlar yağdı. Sadece suikast düzenleyeceği kişilere gözlerini gösteren Pala, "Sadece ölüler görür." repliğiyle özdeşleşti.