Hande Soral'dan yeni paylaşım!
2008 yılında 'Komedi Dükkanı' programında konuk oyuncu olarak yer aldıktan sonra televizyon dünyasına adım atan ve ardından 'Küçük Kadınlar', 'Yılanların Öcü', 'Diriliş Ertuğrul', 'Kalbim Yangın Yeri' gibi birçok dizide rol alan Hande Soral, geçtiğimiz mayıs ayında ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Oğluyla verdiği pozları sık sık sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan 35 yaşındaki güzel oyuncu, anne-oğul pozlarına bir yenisini daha ekledi.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle üç yıl sonra vizyona giren 'Müstakbel Damat' filmi ile vizyonda olan Hande Soral, 2017'de meslektaşı İsmail Demirci ile nikâh masasına oturmuş; yaklaşık beş ay önce oğlu Ali'yi dünyaya getirmişti. Hamilelik döneminde setlere ara veren ve vaktinin tamamını oğlu ile geçiren Soral, geçtiğimiz haftalarda beşinci evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı.
RÖTARLI KUTLAMA
Güzel oyuncunun 'Seni seviyorum. Yıl dönümümüzü unutturacak biri olduğu için hayatımızda çok mutluyum. 14.10.17' mesajına, eşi İsmail Demirci'den kalp emojisiyle birlikte 'Seni seviyorum' yanıtı gelmişti.
BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM GELDİ
Soral'ın binlerce beğeni alan paylaşımına kardeşleri Bensu Soral ve Bedirhan Soral'ın yanı sıra Hatice Şendil, Ayça Erturan, Petek Dinçöz ve Mert Öner gibi ünlü isimler de kayıtsız kalmamıştı.
'ŞAHİTLERİM VAR'
Minik oğluyla sık sık poz veren Hande Soral, Ali ile çekilen karelerine bir yenisini daha ekledi. Bebek arabasında olan oğluyla fotoğraf çektiren güzel oyuncu, paylaşımına; 'Ali'yi gündüz uyutabilmek için tek ayak üstünde bile durdum. Şahitlerim var' notunu düştü.
Çiçeği burnunda annenin paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi. Soral'ın bebeğini büyütürkenki en büyük destekçisi Sebahat Soral da kızına gülerek 'Doğru' diye yorum yaptı.
OĞLUYLA YENİ POZ
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Hande Soral, oğlu Ali ile yeni bir pozunu paylaştı. Bebeğinin yüzünü göstermeyen 35 yaşındaki ünlü isim, oğlu kucağındayken çektiği fotoğrafı, Instagram hesabının hikayeler bölümünden paylaştı.
RÖTARLI KUTLAMA
Güzel oyuncunun 'Seni seviyorum. Yıl dönümümüzü unutturacak biri olduğu için hayatımızda çok mutluyum. 14.10.17' mesajına, eşi İsmail Demirci'den kalp emojisiyle birlikte 'Seni seviyorum' yanıtı gelmişti.
BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM GELDİ
Soral'ın binlerce beğeni alan paylaşımına kardeşleri Bensu Soral ve Bedirhan Soral'ın yanı sıra Hatice Şendil, Ayça Erturan, Petek Dinçöz ve Mert Öner gibi ünlü isimler de kayıtsız kalmamıştı.
'ŞAHİTLERİM VAR'
Minik oğluyla sık sık poz veren Hande Soral, Ali ile çekilen karelerine bir yenisini daha ekledi. Bebek arabasında olan oğluyla fotoğraf çektiren güzel oyuncu, paylaşımına; 'Ali'yi gündüz uyutabilmek için tek ayak üstünde bile durdum. Şahitlerim var' notunu düştü.
Çiçeği burnunda annenin paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi. Soral'ın bebeğini büyütürkenki en büyük destekçisi Sebahat Soral da kızına gülerek 'Doğru' diye yorum yaptı.
OĞLUYLA YENİ POZ
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Hande Soral, oğlu Ali ile yeni bir pozunu paylaştı. Bebeğinin yüzünü göstermeyen 35 yaşındaki ünlü isim, oğlu kucağındayken çektiği fotoğrafı, Instagram hesabının hikayeler bölümünden paylaştı.