. Hande Soral'dan yeni paylaşım!

Koronavirüs pandemisi nedeniyle üç yıl sonra vizyona giren 'Müstakbel Damat' filmi ile vizyonda olan Hande Soral, 2017'de meslektaşı İsmail Demirci ile nikâh masasına oturmuş; yaklaşık beş ay önce oğlu Ali'yi dünyaya getirmişti. Hamilelik döneminde setlere ara veren ve vaktinin tamamını oğlu ile geçiren Soral, geçtiğimiz haftalarda beşinci evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı.RÖTARLI KUTLAMAGüzel oyuncunun 'Seni seviyorum. Yıl dönümümüzü unutturacak biri olduğu için hayatımızda çok mutluyum. 14.10.17' mesajına, eşi İsmail Demirci'den kalp emojisiyle birlikte 'Seni seviyorum' yanıtı gelmişti.BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM GELDİSoral'ın binlerce beğeni alan paylaşımına kardeşleri Bensu Soral ve Bedirhan Soral'ın yanı sıra Hatice Şendil, Ayça Erturan, Petek Dinçöz ve Mert Öner gibi ünlü isimler de kayıtsız kalmamıştı.'ŞAHİTLERİM VAR'Minik oğluyla sık sık poz veren Hande Soral, Ali ile çekilen karelerine bir yenisini daha ekledi. Bebek arabasında olan oğluyla fotoğraf çektiren güzel oyuncu, paylaşımına; 'Ali'yi gündüz uyutabilmek için tek ayak üstünde bile durdum. Şahitlerim var' notunu düştü.Çiçeği burnunda annenin paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi. Soral'ın bebeğini büyütürkenki en büyük destekçisi Sebahat Soral da kızına gülerek 'Doğru' diye yorum yaptı.OĞLUYLA YENİ POZSosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Hande Soral, oğlu Ali ile yeni bir pozunu paylaştı. Bebeğinin yüzünü göstermeyen 35 yaşındaki ünlü isim, oğlu kucağındayken çektiği fotoğrafı, Instagram hesabının hikayeler bölümünden paylaştı.