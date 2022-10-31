Fatih Ürek'ten Nükhet Duru'ya destek

En son yaptığı açıklamada "Ne olur bu tayt olayına bir 'dur' deyin artık" diyen Nükhet Duru'ya, Fatih Ürek'ten destek geldi.

70'li ve 80'li yıllarda Türkiye'de popüler müziğin en güçlü seslerinden biri olan Nükhet Duru, önceki günlerde Çırağan Sarayı'nda katıldığı bir davet öncesi gazetecilerle konuşarak, çok konuşulacak bir 'tayt' açıklamasında bulunmuş; 'Bu tayt olayına bir 'dur' deyin artık.' ifadelerini kullanmıştı.



Gündem olan sözlerin ardından Kıbrıs'ta sahne alan Fatih Ürek, meslektaşının açıklamasına katıldığını söyleyerek; dikkat çeken ifadeler kullandı:



'En azından örtsünler'



'Tamam genç kızlarımız giysin de, ilk önce bir proporsinyonlarına baksınlar. Eskiden ona 'içlik' derlerdi. İçlik gibi bir şey o yani, ben bu konuda Nükhet'e çok katıldım. Tamam giysinler de, en azından tunikle falan biraz örtsünler. Göbekleri açık, oraları açık.'