. Ebru Şallı'dan tatil pozları...

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş arasında geçtiğimiz günlerde tatsız bir olay yaşanmıştı. Ünlü çiftin Emirgan’da trafikte seyir halindeyken başlayan tartışmasının, fiziksel şiddete dönüştüğü öğrenilmişti. Üç yıllık eşini darbettiği sırada yan araçtaki çiftin otomobilin önünü keserek müdahale etmesiyle araçtan kurtarılan 45 yaşındaki Ebru Şallı, ağlama krizi geçirdiği öne sürülmüştü. Olay yerinden hızla uzaklaşan Akkuş, sinirli tavırlarıyla dikkat çekmişti. Ünlü modeli bir mekana götüren vatandaşlar, ambulans çağırmıştı. Sağlık kontrolü yapılırken mekana polis memurları çağrılmıştı. İfadesi alınan Şallı’nın “Şikayetçi değilim. O benim kocam” dediği öğrenilmişti. Şallı, taksiye binerek Emirgan’dan ayrılmıştı.Ünlü manken, “Bu kadarı ayıp artık. Gerçek olmayan haber. Neden kafanıza göre yapıyorsunuz?” diyerek, Milliyet Cadde'nin ‘Araçta Şiddet’ başlıklı özel haberini kesin bir dille yalanlamıştı. Ancak TV8'de ekranlara gelen ‘2. Sayfa’ programına telefonla bağlanan görgü tanığı ise canlı yayında magazin gündemine bomba gibi düşen olayı doğrulamıştı."ÇIĞLIK GİDEREK ARTTI"8 Ekim, saat 14.30 sıralarında Emirgan’dan Beşiktaş’a doğru ilerlerken bir anda çığlık sesi duyduğunu belirten tanık, "8 Ekim saat 14.30 sularında Emirgan'dan Beşiktaş'a doğru giderken tam bu kahvaltı yapılan mekanlar sebebiyle oluşan trafikte sıkışmış halde ilerlerken bir anda çığlık sesi duyduk. Önce çocuk düştü sandık ve tepki vermedik. Daha sonrasında çığlık gittikçe arttı. Artık dayanamadık. 'Ne oluyor' diye arkamızı döndüğümüzde arkadaki araçta bir kadının inmeye çalıştığını, adamın ise zorla kapıyı kapattığını ve kadının üstüne abanarak hem bir yandan eliyle direksiyonu kontrol ettiğini, bir yandan da kadını kapının ucuna kadar sıkıştıracak şekilde ittiğini gördük" şeklinde konuşmuştu.Tanık, sözlerine; "Daha sonra bu duruma dayanamayan halam araçtan indi. O sırada babam da 'bu trafikte hiçbir şekilde bir şey yapamaz, korkmayın' dedi. Hem sözlü bir şiddet vardı hem de bir şekilde darp ediyordu. Araçtan indik. Halam camları yumruklamaya başladı. Sanırım içeriden çocuk kilidi yapılmıştı, bir şekilde araçtan inemedi Ebru Şallı. Babam da dayanamadı. Müdahale etmek için arabayı önüne kırdı. Babam müdahale edince 'Ona da bir şey olur mu?' diye korktuk. Etraftan da kimse yardım etmiyordu bu arada. Sonra aracı durdurup 'Hanımefendi sakin olun, biz aramızda tartışıyoruz ben onu indireceğim' dedi. Sonra araçtan inerek kendisi kapıyı açtı eşine" diye devam etmişti."GÖĞSÜNE DARBE ALDIĞINI VE ACIDIĞINI SÖYLEDİ"Sonra araçtan biz çıkardık. Titremiş, korkmuş şok halindeydi. Onu nereye götürdüğümüzün bile farkında değildi o an. Sakinleşsin diye kendi aracımıza aldık. İlk başta 'bir taksi çağırıp evime gideyim' dedi. Kötü bir durumdaydı. Araca getirip iyi misiniz, bir yeriniz acıyor mu? Size su getirelim mi?' dediğimizde bize göğsüne darbe aldığını, göğsünün acıdığını söyledi.Ebru Şallı olduğunu ambulans görevlileri söyleyince fark ettiklerini belirten görgü tanığı, "Eşine sağa çekmesini söylemişlerdi. O aracına binip gitti. Sonra ben 155'i aradım. 'Böyle bir durum var ihbar etmek istiyorum. Bir darp vakası var burada' diye. Beklerken ambulans yetkilileri 'eşi olduğu için şikayetçi olmak istemiyor' dedi. Biraz daha bekledik. Ona 'size yardım edecek birileri var mı?' diye sorduk. O da annesinin ve ablasının geleceğini söyledi. Bize çok teşekkür etti. Bizim 2 hafta önce yaşanan bu darp olayını basına vermek gibi bir düşüncemiz yoktu. O eşini şikayet etmeyince saygı duyduk. Magazinsel bir ürün olsun istemediğini düşündük" dedi."ŞİDDET GÖRSEM SÖYLERİM"Bu açıklamarın ardından sessizliğini bozan Ebru Şallı ise şu ifaderi kullanmıştı:Artık bir şey yazmak ve açıklamak istemiyorum. Ben açıklamamı yaptım. Bunun üzerine birilerini yayına bağlayıp devam etmek nedir ya? Beni cağırdınız her yere çıkmam için. Çıkmıyorum çünkü anlatacak bir şeyim yok. Sordunuz, ben de açıklamamı yaptım. Bitti, konu kapandı. Siz aile degil misiniz? Aile arasında, karı koca arasında tartışma da olur, fikir ayrılıkları da olur. Sizde olmuyor mu hiç? Yoksa robot gibi mi yaşıyorsunuz anlamadım. Şiddet görsem zaten söylerim, ayrıca şikayetimi de yaparım. Annem yapsa, onu da şikayet ederim."HANGİNİZ BENİM YAŞADIĞIM ACIYI YAŞADI"2020 yılında oğlu Pars'ı lenfoma nedeniyle kaybeden Şallı, "İstediginiz Ebru'yu daha çok üzmekse, oldu. Basardınız! Hanginiz benim yaşadığım emsali olmayan acıyı yaşadı? Ve bu acıya kim katlanabilir? Hiç mi empati yapamıyorsunuz? Evladını kaybetmiş bir anne var karşınızda! Asıl şiddeti siz uyguluyorsunuz bana! Artık herkes bir kendine gelsin" mesajını yayınlamıştı.TATİLE ÇIKTITüm bu iddialarla gündemden düşmeyen Ebru Şallı, soluğu tatilde aldı. Sıcak havanın tadını çıkaran ünlü isim, deniz kenarında verdiği pozları da takipçilerinin beğenisine sundu. Fit haliyle dikkat çeken ünlü manken, takipçilerine iyi dileklerde bulundu.