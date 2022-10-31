. Cihat Tamer'in son hali şaşırttı!

'Bizimkiler', 'Perihan Abla', 'Mahallenin Muhtarları' gibi unutulmaz yapımlarda rol alan usta oyuncu Cihat Tamer, geçtiğimiz gün bir AVM'de objektiflere yansıdı. Tek başına geldiği alışveriş merkezinde beyaz eşya mağazalarını ararken muhabirlerle karşılaşan Cihat Tamer'in son hali görenleri şaşırttı.

Şimdilerde Fox Tv'de yayınlanan 'İyilik' dizisinde izleyici karşısına çıkan Cihat Tamer, önceki gün Florya'da bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Tek başına beyaz eşya mağazalarını ararken muhabirlerle karşılaşan Cihat Tamer'in son hali görenleri şaşırttı."80 OLUNCA BÖYLE OLUYOR"80 yaşına giren usta oyuncu objektiflere poz verip, muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmedi. Usta isim, "Tanımakta güçlük çektiniz herhalde. Hayat acımasız, 80 olunca böyle oluyor. Tiyatro oyunlarına devam ediyorum, dizilere de çağırırlarsa gidiyorum. Dede rolünde" ifadelerini kullandı.Usta oyuncu kısa süren sohbetin ardından alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.