. Konserde hayali düğün yaptı

On binlerce hayranıyla bir araya gelen Hakan Altun, unutulmaz şarkılarını seslendirdiği konserde, "Farz edin ki bu benim hayali düğünüm." ifadelerini kullandıktan sonra coştu coşturdu.

Yurt genelinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolu dolu geçti.Sokaklarda düzenlenen etkinliklerin yansı sıra birçok kentte ünlü sanatçılar hayranlarıyla bir araya geldi.Şarkıcı Hakan Altun'un adresi de Kocaeli oldu.On binlerce vatandaşın katıldığı konserde Türk bayraklarıyla Onuncu Yıl Marşı da okundu.Birbirinden sevilen şarkılarını seslendiren Altun, yaklaşık 2 buçuk saat kaldığı sahnede davetlileri adeta coşturdu.Ünlü sanatçının, “Herkes benim evlenmemi istiyor ya! Yaş oldu 50 ya! Farz edin ki bu benim hayali düğünüm. Hayali düğün yapıyoruz bu gece. Düğünümde oynamayan taş olsun.” dedikten sonra tef çalarak şarkı söylemesi renkli anlara sahne oldu.Dakikalarca tef çalıp oynayan Altun, ‘Hey Gidi Koca Dünya Gam Yükü Müsün’ şarkısını söyledi.İHA'nın aktarımına göre; konsere gelen vatandaşlar unutulmaz bir akşamı geride bıraktı.