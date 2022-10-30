. Konserde hayali düğün yaptı
  • USD: 18,59 - 18,62
  • EURO: 18,68 - 18,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Konserde hayali düğün yaptı

On binlerce hayranıyla bir araya gelen Hakan Altun, unutulmaz şarkılarını seslendirdiği konserde, "Farz edin ki bu benim hayali düğünüm." ifadelerini kullandıktan sonra coştu coşturdu.

Ekleme: 30.10.2022 - 09:59 Güncelleme: 30.10.2022 - 10:00 / Editör: Ozge Selin
Yurt genelinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolu dolu geçti.

Sokaklarda düzenlenen etkinliklerin yansı sıra birçok kentte ünlü sanatçılar hayranlarıyla bir araya geldi.

Şarkıcı Hakan Altun'un adresi de Kocaeli oldu.

2,5 saat sahnede kaldı
On binlerce vatandaşın katıldığı konserde Türk bayraklarıyla Onuncu Yıl Marşı da okundu.

Birbirinden sevilen şarkılarını seslendiren Altun, yaklaşık 2 buçuk saat kaldığı sahnede davetlileri adeta coşturdu.

Konserde hayali düğün yaptı

"Hayali düğün yapıyoruz bu gece"
Ünlü sanatçının, “Herkes benim evlenmemi istiyor ya! Yaş oldu 50 ya! Farz edin ki bu benim hayali düğünüm. Hayali düğün yapıyoruz bu gece. Düğünümde oynamayan taş olsun.” dedikten sonra tef çalarak şarkı söylemesi renkli anlara sahne oldu.

Unutulmaz bir akşam yaşattı
Dakikalarca tef çalıp oynayan Altun, ‘Hey Gidi Koca Dünya Gam Yükü Müsün’ şarkısını söyledi.

İHA'nın aktarımına göre; konsere gelen vatandaşlar unutulmaz bir akşamı geride bıraktı.
Somali’de bakanlığa bombalı saldırı: 100 ölü 300 yaralı var
İzmir depreminin yaraları sarılıyor: 3 bin 657 konut daha teslim için gün sayıyor
Togg'da torpido üzerinde yer alan şoföre odaklı parçanın ne olduğu ortaya çıktı
Zelenskiy: Rusya gıda krizini kasıtlı olarak ağırlaştırmaya başladı
CHP usulü Cumhuriyet Bayramı kutlaması: Zeydan Karalar Türk bayrağını yere fırlattı
Tarihi gün tarihi açılış: Erdoğan TOGG üretim tesisinde
TDP Genel Başkanı Sarıgül'den muhalefete örnek olacak 'Togg' değerlendirmesi: Alman Fransız İtalyan arabalarına güle güle
Güney Kore'de Cadılar Bayramı etkinliklerindeki izdihamda 59 kişi öldü
İkinci TOGG kimin olacak? CEO Karakaş'tan dikkat çeken yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahiplerini buldu
Sekiz yaşındaki Ukraynalı kızdan Erdoğan'a Bayraktar TB2 mektubu
Kılıçdaroğlu, ‘Milleti kandırıyorlar’ demişti… Yerli otomobil TOGG bugün üretime başlıyor
İsveç'te Başkan Erdoğan'a hakaret içeren programın sunucusu istifa etti
Dünyadan Türkiye’ye Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
Başkan Erdoğan ve Devlet Erkanı Anıtkabir'i ziyaret ediyor
Yunan medyasında ‘Türkiye Yüzyılı’ etkisi! Başkan Erdoğan’ın sözleri manşetleri süsledi
Trump Elon Musk’a arka çıktı: Artık manyaklar yönetmiyor!
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den 29 Ekim mesajı
Tüm yurtta bayram coşkusu! Türkiye Cumhuriyeti 99 yaşında
Türkiye'nin gurur günü! TOGG Gemlik Kampüsü açılıyor...
Yerli otomobilde TOGG’la ilgili tüm detaylar: 10 soru 10 cevap

Yerli otomobilde TOGG’la ilgili tüm detaylar: 10 soru 10 cevap

Bahçe duvarı kazısında Roma dönemine ait lahit bulundu

Bahçe duvarı kazısında Roma dönemine ait lahit bulundu

Dört bin 500 yıllık parmak izi: Kayseri'de heyecanlandıran keşif

Dört bin 500 yıllık parmak izi: Kayseri'de heyecanlandıran keşif

Baba Vanga'nın kehaneti o ülkede paniğe neden oldu! Gergin bekleyiş...

Baba Vanga'nın kehaneti o ülkede paniğe neden oldu! Gergin bekleyiş...

İstanbul ve Ankara'da 29 Ekim cumartesi kapalı olan yollar ve alternatifleri

İstanbul ve Ankara'da 29 Ekim cumartesi kapalı olan yollar ve alternatifleri

Bu eve 4 bin lira kira istediler: 'Ev buldum' diye sevinirken şok oldu

Bu eve 4 bin lira kira istediler: 'Ev buldum' diye sevinirken şok oldu