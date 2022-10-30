. Eşinin paylaşımına kayıtsız kalamadı
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Beyaz Gazete
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Eşinin paylaşımına kayıtsız kalamadı

Sosyal medya hesabında sık sık paylaşım yapan Neslihan Atagül, son olarak araç içerisindeki pozunu hayranlarının beğenisine sundu. Eşine ilk yorumu yapan Kadir Doğulu, "Bu nedir, ayıp" dedi.

Ekleme: 30.10.2022 - 09:14 Güncelleme: 30.10.2022 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
Magazin dünyasının en sevilen çiftleri arasında yer alan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, gündem olmaya devam ediyor.

Şimdilerde aynı dizide birlikte rol alan çift, hayranlarından büyük beğeni topluyor.

Paylaşımları beğeniliyor
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Atagül ve Doğulu, paylaşımlarında sık sık birlikte çekilen karelerine de yer veriyor.

Çift, fotoğraflara yazdıkları notlarla ve birbirlerine yaptıkları yorumlarla hayranlarının yüzünü güldürüyor.

Eşine yorum yaptı
Son olarak genç oyuncu Neslian Atagül, aracında çekildiği bir fotoğrafı 13.6 milyonluk hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşımı gören Kadir Doğulu, eşine kayıtsız kalamadı.

İki kez yorum yapan Doğulu, "Ne olacak böyle, bu nedir. Ayıp." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;

Eşinin paylaşımına kayıtsız kalamadı
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